Przegląd prasy z Brzeska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.04.2023

Torebka damska to niezbędny element stylizacji. Ten dodatek jest praktyczny, ale ma także ogromny wpływ na prezentowanie się całości outfitu. Wiosną i latem 2023 będzie w czym wybierać! Małe, średniej wielkości, aż po rozmiar XXL, eleganckie i z nutą sportową, ale również nerki oraz plecaki. Zobacz, po co sięgają takie gwiazdy jak Małgorzata Rozenek-Majdan, Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Więdłocha, Kinga Preis i inne celebrytki polskiego show–biznesu.

Czosnek niedźwiedzi to roślina, która w warunkach leśnych jest pod częściową ochroną. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawiać go w doniczce lub w ogródku. Czosnek niedźwiedzi to pyszny składnik past kanapkowych lub sosów do makaronu. Zebraliśmy 6 pomysłów na wykorzystanie aromatycznego czosnku niedźwiedziego.