Przegląd prasy z Brzeska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.01.2024

Skoki dzisiaj w Pucharze Świata w Zakopanem długo trzymały kibiców w napięciu. Wyniki przyniosły niedosyt, bo w konkursie indywidualnym mający szansę na podium Aleksander Zniszczoł w drugiej serii spisał się gorzej. Niemniej przed mistrzostwami świata w lotach widać, że w naszej kadrze są ruchy do przodu. Oto relacja i mnóstwo zdjęć z zawodów.

Nie poznalibyście tego samochodu. Był wrakiem po zderzeniu z jednym z samochodów z kolumny, którą w 2017 roku jechała przez Oświęcim, w drodze do domu w Przecieszynie, ówczesna premier Beata Szydło. Po odnowieniu seicento wystawione przez Sebastiana Kościelnika na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w 2024 roku wygląda jak cudeńko motoryzacji. Już teraz (21 stycznia 2024 ) cena wywoławcza to 100 tys. złotych, a do finału WOŚP jeszcze tydzień.