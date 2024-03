Przegląd prasy z Brzeska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.03.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03, w Brzesku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zaprosili do Tarnowa pracodawców swoich żołnierzy, aby podziękować im za to, że przychylnie podchodzą do ich służby w obronie terytorialnej”?

Prasówka Brzesko 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zaprosili do Tarnowa pracodawców swoich żołnierzy, aby podziękować im za to, że przychylnie podchodzą do ich służby w obronie terytorialnej Była okazja do podziękowań, a także możliwość zobaczenia z bliska broni produkowanej w tarnowskich Zakładach Mechanicznych oraz spróbowania sił na strzelnicy. 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej zorganizowała w piątek (22 marca) w Tarnowie konferencję, na którą zaprosiła przedsiębiorców, zatrudniających „terytorialsów”.

📢 Szybkie ciasta na niedzielę do kawy. Wypróbuj 11 przepisów na wyśmienite, tanie ciasta na niedzielę. Zrobisz je bez wysiłku Po niedzielnym obiedzie warto podać pyszne ciasto. Najlepiej takie, przy którym się nie napracujemy, bo przecież to dzień, w którym warto odpoczywać. W naszym zestawieniu znajdziesz szybkie ciasta na niedzielę, które robi się w kilka chwil. Zawierają tylko kilka składników i wybornie smakują.

📢 Polska - Estonia. Najlepsze memy po meczu barażowym w Warszawie - zobacz z czego śmieją się internauci W półfinale baraży o prawo gry w Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Warszawie z drużyną Estonii. Biało-Czerwoni pokonali rywala 5:1, co zapewniło im awans do finału baraży. We wtorek 26 marca zagrają z Walią, ale swą grą długo nie zachwycali. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Estonia na PGE Narodowym.

Prasówka 23.03 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miała 22 lata, gdy obcięto jej głowę gilotyną. Irena Bobowska upamiętniona w Berlinie. Co wiadomo na temat polskiej bohaterki? Irena Bobowska była poetką, redaktorką pisma konspiracyjnego, malarką, ale przede wszystkim wielką patriotką. Młoda dziewczyna, choć sama od dziecka jeździła na wózku inwalidzkim, zdecydowała się poświęcić życie w imię ojczyzny, a dobro przyjaciół przedkładała nad własne. Straciła życie poprzez ścięcie głowy na gilotynie.

📢 Kolejna konfiskata auta za jazdę po alkoholu. Pijany kierowca BMW wpadł dzięki zgłoszeniu, które wpłynęło do dyżurnego KMP w Tarnowie Kolejny kierowca w regionie stracił samochód za jazdę na „podwójnym gazie”. Kierowca BWM został zatrzymany przez policjantów z drogówki na ulicy Nowodąbrowskiej. Wpadł dzięki zgłoszeniu, które wpłynęło do dyżurnego KMP w Tarnowie. 📢 Memy po meczu Polska - Estonia. Na szczęście nie musimy się śmiać ze Szczęsnego Mecz Polska - Estonia toczył się do jednej bramki, szczególnie wtedy, gdy jeden z gości na warszawskich salonach musiał je opuścić z uwagi na czerwoną kartkę. Jak się jednak okazało, naszym piłkarzom i tak przytrafił się przykry moment, gdy Estończycy chwilę ich rozluźnienia zamienili na gola. Chyba nigdy nie widzieliśmy tak wściekłego Wojciecha Szczęsnego. Warto bowiem wiedzieć, że był to jedyny celny strzał przyjezdnych na PGE Narodowym. Najmniej pocieszony był jednak Robert Lewandowski, bo mimo kilku prób ani razu nie trafił do siatki. Czynili to jego partnerzy i Biało-Czerwoni wygrali 5:1. We wtorkowym finale baraży w Cardiff z Walią już takiego spacerku nie będzie. Śmiejmy się więc, póki możemy... Obejrzyjcie memy w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo.

📢 Pożar w zakładzie przetwórstwa mięsnego w Proszówkach koło Bochni, 39-latek z poparzeniami trafił do szpitala 39-letni mężczyzna doznał poparzeń i trafił do szpitala w wyniku pożaru, do jakiego doszło w czwartek 21.03 koło Bochni. Ogień wybuchł na terenie zakładu przetwórstwa mięsnego w Proszówkach. Do akcji gaśniczej zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej.

