Przegląd prasy z Brzeska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.01.2024

To była wyjątkowa impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Zabawie w sylwestrową noc towarzyszyły pokazy pirotechniki. Nie mogło zabraknąć niespodzianek dla klubowiczów, którzy obdarowani zostali “energicznymi” gadżetami. W czasie tej wyjątkowej imprezy każdy znalazł coś dla siebie. Goście bawili się w trzech salach, w trzech różnych klimatach muzycznych. Zobacz, co tam się działo.

35-laka kierująca citroenem nie zatrzymała się do policyjnej kontroli drogowej. Kobieta zdołała przejechać ponad 2 kilometry, po czym straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w uliczną latarnię i wpadła do rowu. Okazało, że mieszkanka gminy Lipnica Murowana chciała uniknąć noworocznego spotkania z mundurowymi, bo miała prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

Za to, czy w swoim mieście czujemy się bezpiecznie odpowiada kilka czynników. Jest to nie tylko liczba popełnianych na danym terenie przestępstw, ale także to, w jaki sposób z ich wykrywalnością radzi sobie policja. Powiaty, w których odnotowano największą przestępczość w Małopolsce, to powiat nowosądecki i brzeski. To w nich znajduje się najwięcej miast ujętych w poniższym zestawieniu. Zobacz ranking najmniej bezpiecznych miast w Małopolsce w oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku. Tu popełnia się najwięcej przestępstw.

W poniedziałek 1.01.2024 między Brzeskiem a Tarnowem doszło do awarii pociągu pospiesznego relacji Kraków-Przemyśl-Lwów. Około trzystu pasażerów utknęło na terenie Biadolin Szlacheckich. Po blisko dwóch godzinach oczekiwania podstawiono inny pociąg, do którego mogli się przesiąść.