Przegląd prasy z Brzeska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.06.2024

Szykuje się wielka gratka dla wszystkich fanów kosmosu i nowych technologii. W nocy z 5 na 6 czerwca spodziewane są aż trzy przeloty "kosmicznego pociągu" nad Małopolską. Wszystko za sprawą wyniesienia na orbitę satelitów przez rakietę Falcon 9. Starlinki to system satelitów należących do słynnego biznesmena, Elona Muska. Kiedy patrzeć w niebo?

Zaczęło się w nocy z poniedziałku na wtorek, nad Małopolską zawisł deszczowy front. Lunęło. - To nie wyglądało jak deszcz, tylko jakby ktoś wiadrami chlustał wodą - mówi starszy pan spotkany wczoraj w Jangrocie w pow. olkuskim. Z rana 4 czerwca napływały informację, że najbardziej ucierpiały gminy na zachodzie i północy województwa. Potem deszcze rozlał się na cały obszar Małopolski. Do dzisiaj strażacy nie z wszystkich miejsc zjechali do remiz.