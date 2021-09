Przegląd tygodnia w Brzesku, najważniejsze wydarzenia od 12.09 do 18.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Duże utrudnienia na autostradzie w rejonie Brzeska. W piątek (17.09) rano w dwóch miejscach w odstępie 13 kilometrów – na pasie w kierunku Tarnowa - doszło do wypadków. Strażacy interweniowali także na A4 pod Tarnowem, gdzie samochód wypadł z drogi.

Dziewięć osób zgłosiło się do konkursu na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Brzesku. Po ocenie formalnej dokumentów do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowały się cztery osoby. Nastąpi on 27 września.