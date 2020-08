Przegląd tygodnia w Brzesku, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Brzeska czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Runmageddon Kraków 2020. W Paczółtowicach rozpoczął się ekstremalny bieg [ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW, WIDEO] [29.08]”?

Przegląd tygodnia Brzesko od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Runmageddon Kraków 2020. W Paczółtowicach rozpoczął się ekstremalny bieg [ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW, WIDEO] [29.08] Runmageddon 2020. Pod Krakowem odbywa się wydarzenie, na które fani biegów ekstremalnych czekali od kilkunastu miesięcy. To Runmageddon, czyli bieg z przeszkodami, który w tym roku został zorganizowany w nowym, ale dobrze znanym miłośnikom sportu miejscu Małopolski - w Paczółtowicach. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników sobotnich zawodów, którzy rywalizowali w kilku kategoriach. 📢 Runmageddon Kraków 2020. Błoto i przeszkody w Paczółtowicach im niestraszne [ZDJĘCIA na trasie KIDS] Runmageddon Kraków 2020. Przednia zabawa w Paczółtowicach! Pogoda dopisała, a na trasach przygotowanych przez organizatorów Runmageddonu pojawiło się mnóstwo biegaczy. Nic dziwnego, bo po długiej przerwie wszyscy byli już spragnieni prawdziwej rywalizacji na świeżym powietrzu. Startowano w formułach intro, rekrut, classic, kids, junior i family. Sobotnia impreza dostarczyła uczestnikom mnóstwo wrażeń, a przed nami jeszcze start niedzielny, do którego nadal trwają zapisy. Obejrzyjcie drugą część zdjęć naszego fotoreportera Wojciecha Matusika, które prezentujemy w galerii.

📢 Ech te żony! MEMY o nich rozbawią was do łez! Kto brał ślub, ten się w cyrku nie śmieje! [30.08.2020] O żonach powiedziano już prawie wszystko - wymyślano żarty i śpiewano piosenki. Są też tacy, którzy wpadli na pomysł, aby swoje żony "docenić" za pomocą MEMÓW! Złośliwi mówią, że kto ma w domu żonę, ten się w cyrku nie śmieje. A jak jest naprawdę? Sami się przekonajcie i nieco się pośmiejcie!

📢 Koronawirus nie słabnie. W Małopolsce znów ponad 100 zakażeń. Kolejne osoby z regionu przegrały walkę z wirusem W piątek 28 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o blisko 800 kolejnych zachorowaniach na koronawirusa, z czego aż 140 z nich dotyczyło Małopolski. Tym samym nasz region po raz kolejny w ostatnich dniach zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich województw o najwyższym przyroście zakażeń. Łączna liczba zakażonych SARS-CoV-2 od początku pandemii w Małopolsce przekroczyła 7 tysięcy.

📢 Świniary-Sierosławice. Wojsko rozebrało most pontonowy, od piątku można korzystać z przeprawy między Ispiną a Nowym Brzeskiem W środę rano rozpoczęła się rozbiórka mostu pontonowego na Wiśle między Świniarami a Sierosławicami. Przeprawa służyła przez ponad miesiąc na czas remontu mostu w Ispinie. 📢 Tarnowska pielgrzymka dotarła do stóp Czarnej Madonny. Z powodu koronawirusa kilkudziesięciu pątników objęto kwarantanną [ZDJĘCIA] Zakończyła się 38. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. We wtorek ponad trzy tysiące pątników z całej diecezji pokłoniło się Czarnej Madonnie. Mszy, celebrowanej na jasnogórskich wałach przewodniczy bp Andrzej Jeż. Chociaż w tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, pielgrzymowanie miało charakter sztafety, koronawirus dał o sobie znać. Pod koniec pielgrzymki okazało się, że u jednej z osób biorących udział w jej czwartym etapie stwierdzono koronawirusa. To pielęgniarka z Szymbarku. Na kwarantannę skierowano 50 osób z jednej z grup, które wracały wraz z nią autokarem czwartego dnia pielgrzymki.

📢 W małopolskich lasach znaleziono "Palce diabła". To okratek - grzyb rodem z Australii Nasz czytelnik pan Julian przysłał nam zdjęcie bardzo ciekawego grzyba - okratka australijskiego, znanego jako "Palce diabła". Jest to rzadko spotykany w Polsce grzyb należący do rodziny sromotnikowatych. - Zdjęcie zrobiliśmy w poniedziałek (24 sierpnia) w Hucisku w gminie Gdów w powiecie wielickim - pisze pan Julian. 📢 Tarnów. Jakimi autami jeżdżą po regionie i do pracy w Warszawie nasi posłowie oraz senatorowie? Ile są warte ich limuzyny? Z naszego regionu do stolicy jest jakieś trzysta kilometrów. A do pracy trzeba jakoś dojechać. Jeśli wierzyć wydatkom, jakie nasi posłowie i senatorowie ponoszą na paliwo, na obrady jeżdżą samochodami. Za paliwo do baku płaci oczywiście podatnik. Przypatrzyliśmy się, jakie pojazdy stoją w ich garażach i ile są warte. Ceny szacowaliśmy na podstawie ogłoszeń internetowych.

📢 Brzesko. Koronawirus znów w szpitalu, oddział chorób płuc wstrzymał przyjęcia, nie działa też poradnia U jednej z pacjentek szpitala w Brzesku stwierdzono koronawirusa. Kobieta została przewieziona do szpitala jednoimiennego, ale konieczne było wprowadzenie procedur związanych z kwarantanną i pobraniem wymazów u wielu osób. 📢 Piotr Dziurdzia: Obrady online pomagają godzić obowiązki zawodowe z funkcją radnego - wywiad Rozmawiamy z Piotrem Dziurdzią, radnym sejmiku województwa małopolskiego z Bochni.

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców