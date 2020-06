Przegląd tygodnia w Brzesku, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przyczepa - kultowy model N126 - uchodziła za luksus, o kamperach nikt nawet nie śnił. Namioty były ciężkie, a ich rozkładanie przypominało zajęcia w szkole przetrwania. Domki były wielkości znaczka pocztowego. A jednak nikt nie narzekał na wakacje na kempingach, ba, wiele osób te zdjęcia obejrzy z łezką wzruszenia w oku. Przenosimy Was w czasie, do lat 60. i 70. XX wieku. Głęboki PRL. Jak Polacy spędzali wtedy wakacje? Trochę jak w czasach pandemii - w kraju, bo o urlopie zagranicznym, choć z nieco innych niż dziś powodów, mało kto myślał. Czy teraz wróci boom na kempingi i pola namiotowe?

Lek na koronawirusa. Dlaczego produkcja polskiego leku na koronawirusa nie może ruszyć z miejsca? Polska uczestniczy w naukowym wyścigu dotyczącym prac nad lekiem na COVID-19. Piątkowe wydanie "Rzeczpospolitej" alarmuje, że ucieka nam szansa na stworzenie leku, który może uratować miliony ludzi. Firma Biomed Lublin jest gotowa do produkcji leku, lecz jej start hamują... procedury, przez które zbyt mało osocza ludzkiego trafia do zakładu. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, a może ktoś inny?

Województwo mazowieckie ma do zaoferowania wiele miejsc na spędzenie wolnego czasu z dzieckiem. Warszawa i jej okolice zapraszają do odwiedzin, bo właśnie tu możemy zapewnić dzieciom i dorosłym moc atrakcji. Co zobaczyć oprócz muzeów, parków linowych oraz zoo? Atrakcji turystycznych na Mazowszu dla rodzin z dziećmi jest bardzo dużo. Prezentujemy najciekawsze miejsca turystyczne, do których warto się wybrać. Z pewnością każde dziecko i dorosły świetnie się będzie bawił.

Rafał Policht jest prawdziwą ikoną brzeskiego futbolu. W przeszłości znakomity zawodnik i trener „Piwoszy”, obecnie szkoleniowiec Jadowniczanki oraz trener szkółki piłkarskiej Football Academy Brzesko. W tym roku mija 30 lat od jego debiutu w drużynie seniorów Okocimskiego.