Przegląd tygodnia z 2.01.2022 w Brzesku. Najważniejsze wydarzenia od 26.12 do 1.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Brzesko, 2.01.2022. 26.12 - 1.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Milena Sadowska z Babic w 2018 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. Sukces tej otworzył jej drogę do wielkiej kariery w świecie show-biznesu. Nie każdy potrafi wykorzystać swoją szansę, w jej przypadku było inaczej. Teraz bryluje na salonach. Zresztą sami zobaczcie jej zdjęcia na instagramie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Tysiące kolorowych lampek zdobią posesję Andrzeja Rogóża z Borzęcina. Jak co roku, przygotowań on bożonarodzeniową iluminację przed swoim domem. Nie zabrakło również szopki. Każdego dnia setki osób przyjeżdżają, aby podziwiać to miejsce.