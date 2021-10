Płonąca awionetka, ewakuacja pilota, szybka i sprawna akcja strażaków - takie sceny można było zobaczyć w ubiegły piątek na terenie szpitala powiatowego w Brzesku. Na szczęście nie doszło tam do żadnego wypadku, a jedynie były to ćwiczenia strażackie.

Żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia. Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Ogromne partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

W piatek(24 września), na Stadionie Miejskim w Mościcach odbył się memoriał, tragicznie zmarłego w 2016 roku żużlowca - Krystiana Rempały.