Rowerem do 65 km od Brzeska. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 8 - 9 kwietnia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Brzeska? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 65 km od Brzeska. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Brzeska warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Brzeska We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Brzeska, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: GRYWAŁD-LUBAŃ Stopień trudności: 3.0

Dystans: 16,58 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 682 m

Suma podjazdów: 719 m

Suma zjazdów: 719 m Rowerzystom z Brzeska trasę poleca Talib323f Miejscowość Grywałd położona jest na południowym stoku pasma Lubania, które łączy się w tym miejscu z pieninami.

trasę na szczyt Lubania rozpoczęliśmy we dwójkę z moim kuzynem Damianem, z podwórka mojej cioci.

Zaraz po wyruszeniu w górę wsi minęliśmy jedną z dwóch kamiennych zapór przeciwpowodziowych. (przez całą długość wsi płynie górski potok z pod Lubania ) następnie po ok. 1km po prawej stronie, na wzgórzu napotykamy na piękny drewniany kościółek, jest to zabytek klasy zero.Jedziemy dalej przez centrum wsi, gdzie skupiony został handel, w niewielkiej odległości jest kilka sklepów z szeroka paletą asortymentu.

jedziemy dalej w górę rzeki. ok. 1km. od centrum znajduje się rozwidlenie dróg - w lewo, przez rzekę i w prawo ostro w górę, my wybieramy, w prawo, już po dwustu metrach widoki zapierają dech w piersiach, później jest tylko lepiej.

do samej granicy lasu położony jest asfalt, więc droga nie należy do trudnych (z wyjątkiem nachylenia tej drogi) później jedziemy drogą leśną, gdzieniegdzie rozbitą koleinami po traktorach i innych pojazdach terenowych. Droga staje się coraz trudniejsza do podjechania im wyżej tym mniej sprzętu podjeżdża i deszcz dokonuje degradacji, ale droga prowadzi aż na Lubań. Na grzbiecie masywu nasza nieoznakowana droga łączy się z oznakowanym szlakiem z Krościenka i od tej pory podjazd jest już łagodny z wyjątkiem dwustumetrowego podejścia gdzie tylko kłady podjeżdżały, my nasze rowery wnieśliśmy na plecach. Po kilkuset metrach jazdy wjechaliśmy na ogromną polanę pod samym szczytem gdzie w namiotach spali jeszcze turyści, dojechaliśmy do drewnianej wiaty gdzie można się schować przed słońcem, lub deszczem tam chwilę odpoczęliśmy i wyruszyliśmy na położony pięćset metrów dalej szczyt. Widok na prawdę piękny pogoda nam dopisała, widać było tatry,całe Pieniny łącznie ze szczytem (góra wysoka) i jezioro czorsztyńskie aż nie chciało się wracać.

Powrót okazał się extremalny zjazd trwał godzinę z kilkoma przystankami, na regenerację obolałych nadgarstków. Od samego początku ostro w dół kilka zwalonych drzew po drodze i przenoszenie rowerów, później zjechaliśmy ze szlaku- błoto, woda kamienie, glina i głębokie wyrwy w drodze po jakiejś ulewie,do tego nachylenie olbrzymie- adrenalina murowana dla niejednego zjazdowca po tych zmaganiach cali ubłoceni i szczęśliwi że jeszcze żyjemy wjechaliśmy do Krośnicy- równie malowniczej co Grywałd wsi, stamtąd drogami utwardzonymi dojechaliśmy do Grywałdu, zwiedzając po drodze drewniany kościółek, zaliczyliśmy po drodze zjazd z kamiennych schodów które prowadzą do wspomnianego kościółka, i na koniec wycieczki do domu cioci zjechaliśmy od tyłu łąką także o dosyć dużym nachyleniu zwanej w tamtej okolicy "skołka" Dziękuję Damianowi za pokazanie tej trasy i towarzystwo a wszystkich zapraszam w te okolice bo na prawdę warto (przepraszam za błędy i pisownie, ale tak mam :-) )

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czyżyny - Wały - Wieliczka - Bagry - Czyżyny Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,28 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 268 m

Suma zjazdów: 273 m Trasę dla rowerzystów z Brzeska poleca Matrixkubas Od Plaży do mostu Wandy jedziemy asfaltową ścieżką rowerową, później wjazd na wały wiślane, z których zjeżdżamy dopiero w Brzegach (alternatywa drogą). Spokojnymi drogami docieramy do Wieliczki, gdzie od drogi 94 mamy większy ruch samochodów (jedyny nieprzyjemny odcinek). Małe zwiedzanie Rynku Wielickiego i zaczynamy wracać do domu bocznymi drogami. Na Bagry docieramy polną ścieżką od Półłanki (początkowo droga żwirowa). Bagry można oczywiście objechać w 100%. Powrót pod Plażę ścieżkami rowerowymi.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem dworów i pałaców Nowej Huty... Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,44 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 768 m

Suma zjazdów: 771 m Jota18 poleca trasę mieszkańcom Brzeska Nowa Huta to nie tylko kombinat i szare bloki, ale także najbardziej zielona dzielnica Krakowa, która powstała na terenach rolniczych nieopodal starej osady Mogiła.

Dzisiejszy obszar Nowej Huty obejmujący pięć dzielnic powstał na terenie ponad 20 wiosek. Były to: Batowice, Bieńczyce, Branice, Czyżyny, Grębałów, Kantorowice, Kościelniki, Krzesławice, Lubocza, Łęg, Łuczanowice, Mistrzejowice, Mogiła, Pleszów, Przylasek Rusiecki i Przylasek Wyciążski, Ruszcza, Wadów, Węgrzynowice, Wolica, Wróżenice, Wyciąże i Zesławice.

Wsie z terenów obecnej Nowej Huty były bardzo zamożne. Jako jedne z pierwszych w okolicach Krakowa uległy oczynszowaniu, a wraz z bogaceniem się chłopów pojawił się tu charakterystyczny strój ludowy zwany „wschodniokrakowskim”. Spora część tutejszych ziem należała do zakonów. Cystersi mieli Mogiłę i Łęg. Własnością oo. bożogrobców były Krzesławice, Grębałów i Kantorowice. Do ss. norbertanek ze Zwierzyńca należała Lubocza. Osiedlało się tutaj też rycerstwo. Ruszcza i Branice stanowiły gniazdo rodu Branickich, Pleszów należał m.in. do słynnego Wierzynka, Kościelniki – do rodziny Wodzickich, zaś Łuczanowice – do Żeleńskich i Mycielskich.

Stąd licznie występujące na tym terenie dwory, pałace i obiekty sakralne.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Brzeska

🚲 Trasa rowerowa: Przełom Białki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,81 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 815 m

Suma zjazdów: 803 m Rowerzystom z Brzeska trasę poleca Januszek_44

Velo Dunajec , Velo Czorsztyn......po kilku dniach pobytu wszystko zaliczone . Brakuje mi dobrze oznaczonych tras poza tymi głównymi . Dziś ruszam właśnie na taką nie oznaczoną , no może częściowo oznaczone trasy rowerowe . Wybór okazuje się trafny . Rowerzystów tu niewielu a trasa fajna . Częściowo szutrowymi i mało uczęszczanymi trasami asfaltowymi . A na trasie kilka drewnianych kościołów , miejsce gdzie można całkiem tanio i dość smacznie zjeść , no i przełom rzeki Białki . Tu jednak sporo ludzi i płatne parkingi , ale dla rowerów to przecież nie problem . A przy okazji wjazd pod wyciągi na lody i piwo , alb piwo i lody jak kto woli ...może nie na mohito

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Dunajca i wokół Jez. Czorsztyńskiego. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 62,71 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 299 m

Suma podjazdów: 1 402 m

Suma zjazdów: 1 426 m Trasę dla rowerzystów z Brzeska poleca Lemur36

W drugim dniu pobytu w Pieninach pojechaliśmy w trasę wzdłuż Dunajca i dookoła Jez. Czorsztyńskiego. Podczas podróży towarzyszyły nam niesamowite widoki i piękno przyrody. Do pełni szczęścia zabrakło więcej ścieżek rowerowych, albo chociażby poboczy na drogach, co umożliwiłoby bezpieczniejsze poruszanie się po tych przepięknych terenach.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Brzesku

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o rower Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria na rower Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!