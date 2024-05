Rowerem do 65 km od Brzeska. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca?

Rozważasz wycieczkę rowerową w okolicy Brzeska? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 65 km od Brzeska. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Brzeska przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Brzeska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Brzeska, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Dunajca i zapory do zamku Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 657 m

Suma zjazdów: 636 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Brzeska Zamek w Niedzicy.

Pięknie położony nad Dunajcem okazały zamek w Niedzicy (również nazwany Dunajcem) stoi na stromej skale o wysokości 566 m npm. Wygląd jego otoczenia został znacznie zmieniony w latach 90-tych XX w., gdy na rzece ukończono budowę potężnej zapory. Ten węgierski niegdyś zamek oraz pobliska polska warownia w Czorsztynie bardziej efektownie górowały nad okolicą i przypominały typowe "orle gniazda".

Zamek zachował się prawie w całości. Najwyższa, a zarazem najstarsza część zbudowana z kamienia wapiennego, z wysoką kwadratowa wieżą to zamek górny. Składa się on, oprócz wieży, z kaplicy (widać resztki polichromii), niewielkiej części mieszkalnej i małego dziedzińca ze studnią, głęboką na 90 m. Wg legendy kopali ją jeńcy tatarscy i posiadała ona połączenie z Dunajcem. Brama do pierwotnego zamku murowanego z XIV w. prowadziła od południa, zachowały się ślady bramy i mostu zwodzonego. Pod zamkiem górnym znajdowało się więzienie, w którym podobno więziony był Janosik, można tam dziś jeszcze zobaczyć dyby.

Zamek dolny, powstały na dawnym przedzamczu zamku gotyckiego, jest otynkowany. Posiada w sumie 3 baszty i basteje: narożną i kapliczną oraz bramną. W baszcie kaplicznej pozostały resztki po dawnej bramie wjazdowej z końca XV w. Mury obwodowe zwieńczone są renesansową attyką. Między zamkami dolnym i górnym znajduje się zamek średni z zabudową mieszkalną. Do zwiedzania (turyści indywidualni bez przewodnika) udostępnione są komnaty na zamku górnym i średnim, zawierające ekspozycje związane z historią zamku oraz wyposażeniem siedziby szlacheckiej. Jest więc kilka urządzonych komnat z historycznymi figurami oraz zdjęcia, plany i inne materiały z dziejów warowni.

Z dwóch punktów widokowych rozciąga się wspaniały widok na okolicę: Pieniny, zaporę, zamek czorsztyński, a nawet Tatry. Niestety nie ma wejścia do większości zamku dolnego z dwiema basztami, ponieważ ten obszar jest użytkowany przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, co jest dużą stratą dla turystów oraz na wieżę zamku górnego.

Bilet do zabytku pozwala zwiedzić również wozownię prezentującą zabytkowe pojazdy konne, sanki spacerowe, akcesoria podróżne. W sezonie do zwiedzania udostępniony jest także położony w sąsiedztwie spichlerz ze sztuką ludową Spisza, ale ekspozycja jest bardzo skromna i za dodatkową opłatą.

🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa do wsi przeklętej Stopień trudności: 3.0

Dystans: 166,74 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 1 307 m

Suma zjazdów: 1 308 m Rowerzystom z Brzeska trasę poleca Buchtini Na samą myśl o celu podróży włosy jeżyły się na głowie. Pojawiały się pytania, czy kondycyjnie wytrzymam trudy wyprawy? Czy nie zawiedzie sprzęt? Ze swej strony zrobiłem tyle, ile mogłem. Wyczyściłem i nasmarowałem układ napędowy, sprawdziłem klocki hamulcowe i linki. W drogę! Do pokonania był dystans około 170 km. Przez Płaskowyż Proszowicki, Garb Wodzisławski, Garb Wójczańsko-Pińczowski i z powrotem. Skalbmierz Po niemal 45 km jazdy zjawiłem się na rynku w Skalbmierzu. Posiedziałem obok fontanny, w pobliskim sklepie uzupełniłem zapasy. UFO Po opuszczeniu Skalbmierza czekał mnie dość długi podjazd. Z każdym obrotem korb zbliżałem się do czegoś, co zza drzew i krzewów przypominało gigantyczne UFO z "Dnia Niepodległości". 66 km/h Spod wieży ciśnień skierowałem się wprost ku Dzierążni. Pamiętam, że podjazd pod kościół mocno dał mi się we znaki. Zapamiętałem też kilka "hopków", które musiałem pokonać zanim zniknąłem w lesie. Ale za to z Garbem Wodzisławskim rozstałem się w wielkim stylu. Mimo że droga wiła się niczym wąż, prędkość znacznie przekroczyła 60 km/h. Kozubów Zatrzymałem się dopiero pod pomnikiem upamiętniającym Partyzancką Republikę Pińczowską (24 VII - 15 VIII 1944 r.). W cieniu rozłożystych drzew mogłem spokojnie zjeść kanapkę. Pińczów Przekroczyłem most na Nidzie i wjechałem do Pińczowa. Współczesność jawi się tu na równi atrakcyjna z historią. Widok narciarza wodnego na Zalewie, paralotniarza, czy niewielkiego samolotu lądującego na lotnisku tuż obok zbiornika wodnego bez przeszkód może konkurować z walorami części zabytkowej miasta. Niestety, nie miałem czasu na zwiedzanie miasta. Od razu przystąpiłem do szturmu na Górę św. Anny. Kosztowało mnie to mnóstwo cennej energii.

U celu podróży Z Pińczowa przez Włochy dotarłem do Chwałowic. Historia, jaką tutaj usłyszałem jest tak stara, że przeszłość dawno już zasnuła mgła niepamięci i dzisiaj trudno ustalić genezę tego wszystkiego. Powiadają, że to chciwość sprowadziła na dobrze prosperującą wieś różnorodne nieszczęścia. Zaledwie kilka kilometrów od ówczesnej wsi Sadowie w 1702 r. doszło do największej i najkrwawszej bitwy wojny północnej stoczonej pomiędzy wojskami szwedzkimi a połączonymi wojskami sasko-polskimi. Na nic się zdała przewaga liczebna i lepsza znajomość terenu; król August II bitwę najzwyczajniej przegrał. Po stronie polskiej naliczono 2000 poległych, a po szwedzkiej - 500. Kiedy ucichł szczęk oręża, na pobojowisku zjawili się chłopi w pobliskich wiosek. Z zabitych zdzierali odzienie, zdejmowali buty. Każdy brał, co mu pasowało. Prawdopodobnie wtedy któryś z umierających żołnierzy rzucił na łupieżców przekleństwo. Jako że przekleństwo wypowiedziane w godzinę śmierci podwójną ma moc, tak ono momentalnie zaczęło żyć własnym życiem. To krowa padała, to świnie, to znowu ptactwo straciło ochotę do składania jajek. A i zboże dawało nikły plon. Grad niszczył uprawy, wichry rwały dachy. Z roku na rok ludziom było coraz ciężej. Niewiarygodnie szybko niknął dobrobyt, jakby roznoszony niewidzialną ręką. Po drugiej wojnie światowej było tam było jeszcze 7 czy 8 domów. Część ludzi pomarła, część wyprowadziła się, a budynki rozszabrowano i rozebrano.

Opuścili Sadowie, ale ta klątwa podążyła za nimi. Na przykład ci, którzy mieszkali w trzecim domu od głównej drogi, kupili sobie gospodarstwo na Janowie. Postawili nową stodołę i w tej stodole zupełnie bez powodu mężczyzna się powiesił - usłyszałem od jednej z mieszkanek Chwałowic.

Dziś wsi już nie ma. Kępy krzewów oraz nieliczne drzewa znaczą miejsca, gdzie niegdyś stały domy. I tylko wiatr hula... Górujący nad wsią pradziejowy kurhan w Gartatowicach jest jedynym naocznym świadkiem tamtych wydarzeń. Tyle, że milczącym. Na koniec KTOŚ pogroził mi palcem Przez Janów wróciłem do Pińczowa. Nad Kozubowem wisiały już ciężkie ołowiane chmury. Czarne niebo bezustannie krajały zygzaki błyskawic. Chcąc je ominąć, musiałem nadłożyć kilka kilometrów. Mało tego, w drodze powrotnej połowa diod LED oświetlających drogę przed moim rowerem nagle przestała działać. Na drugi dzień okazało się, że elementy półprzewodnikowe są sprawne, natomiast - co ciekawe - przerwa w obwodzie elektrycznym wystąpiła w części zalanej żywicą epoksydową.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem wkoło Pienin Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,56 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 447 m

Suma zjazdów: 341 m Lukpecyn poleca trasę mieszkańcom Brzeska Przepiękne widoki zapierające dech w piersiach na jeden z najbardziej malowniczych Beskidów.

Planowaliśmy wyruszyć na rowerach z Krościenka nad Dunajcem, jednakże z powodu zakorkowanej drogi porzuciliśmy samochód 3,5 km przed Krościenkiem i przesiedliśmy się na rowery. Dopiero gdy zjeżdżaliśmy z głównej drogi przypomniałem sobie o Traseo i włączyłem GPS, który i tak po 12km odmówił dalszej współpracy. Akurat działał na najtrudniejszym kondycyjnie odcinku. Dwa podjazdy pierwszy do Grywałdu i drugi do Hałuszowej. Suma przewyższeń to trochę ponad 400m. Potem już tylko z górki i po płaskim.

🚲 Trasa rowerowa: Beskid Sądecki : Velo Poprad Stopień trudności: 1.0

🚲 Trasa rowerowa: Beskid Sądecki : Velo Poprad Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,98 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 351 m

Suma podjazdów: 557 m

Suma zjazdów: 820 m KrisX poleca trasę rowerzystom z Brzeska

Początek : Szczawnik koło cerkwi.

Zmotoryzowani moga zaparkować koło cerkwi , jest tu spory parking.

Koniec : Stary Sącz PKP , powrót ze Starego Sacza pociągiem, jeżdżą srednio co 2 godziny.

Cała trasa z jednym większym i dwoma mniejszymi wyjątkami prowadzi w dół.

Z wyjątkiem pierwszego odcinka do Milika nadaje się dla rowerów szosowych.

Na Słowacji obowiązuje jazda w kasku

Trasę można skrócić, w mijanych miejscowościach są stacje PKP. Cerkiew św. Dymitra z 1841 roku w Szczwniku jest obecnie kościołem filialnym parafii rzymsko-katolickiej w Złockiem, otwarta tylko podczas mszy św. Około 50 m za cerkwią altanka ze źródlem wody mineralnej (smakuje jak Muszynianka).

Stąd trasa biegnie czerwonym szlakiem Wód Mineralych do Milika, najpierw krótki ale stromy podjazd a potem kilka kilometrów zjazdu do Milika najpierw drogą gruntową a potem asfaltem.

Po drodze 3 brody ,dno jest wyłożone płytami betonowymi, w maju przejazd bez problemu

W Miliku warto zobaczyć cerkiew św Kosmy i Damiana z 1813 roku (obecnie kościół rzymskokatolicki) i kilka starych nagrobków na położonym obok cmentarzu.

Zmianiamy szlak Wód Mineralnych na EV11 i Aquavelo.

Przez kladkę na Popradzie szlak prowadzi na Słowację, i dalej wzdłuż Popradu i zbliżając bądź oddalając od rzeki .

Nawierzchnia w przeważającej części bardzo dobra po mało uczęszczanych drogach lokalnych.

Za miejscowością Mały Lipnik jedyny solidny podjazd, po nim zjazd, nie nalezy się zbytnio rozpędzać - droga jest nierówna i miejscami dziurawa..Po zjeździe droga prowadzi brzegiem rzeki az do Mniszka nad Popradem gdzie wracamy do Polski, po drodze mały budynek ze źródłem wody Sulinka, ma specyficzny smak :)

W Piwniczej wracamy na prawy brzeg Popradu.

W miejscowości Głębokie szlak rowerowy prowadzi drogą asfalotwą z niewielkim podjazdem który można ominąć jadąc koło sklepu na wprost drogą gruntową.

W Rytrze są dwie opcje - powrót na lewą stronę rzeki lub dalsza jazda po prawej stronie u podnoża zamku i dalej wąską ścieżką. My wybraliśmy wariant pierwszy, napotkani rowerzyści przekazali nam informacje że przejazd prawą stroną jest jak najbardziej możliwy z tym że nie jest zbyt równo (stan 2024).

Dalej do Starego Sącza drogi asafaltowe. Trzymając sie cały czas szlaku EV11 raz po prawej raz po lewej stronie rzeki docieramy do parku i kładek na Bobrowisku. Są tu zbudowane czatownie do obserwacji ptaków i pomosty pomiędzy stawami (zakaz jazdy po kładkach)

Na koniec rzut oka na Dunajec który niedaleko przejmuje wody Popradu i docieramy do Starego Sącza.

W Starym Sączu warto zobaczyć klasztor Klarysek, uliczki niedlaeko Rynku z niską zabytkową zabudową a jeśli czas pozwoli to niedaleko dworca PKP jest Ołatarz Papieski i błonia gdzie papież Jan Paweł II odprawiał mszę w 1997 roku.

🚲 Trasa rowerowa: Ćwilin Mogielica Stopień trudności: 3.0

Dystans: 49,94 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 766 m

Suma podjazdów: 2 091 m

Suma zjazdów: 2 092 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeska poleca Mansi5

Początek z Mszany bardzo przyjemny, ale sam podjazd pod Ćwilin bardzo ciężki, dużo kamieni i bardzo stromo - rower trzeba w wielu miejscach pchać. Za to zjazd z Ćwilina do Jurkowa fajny. Później trasa prowadzi łatwą przyjemną drogą pod Mogielicę.Podejście na sam szczyt ciężkie - zielonym szlakiem. Zjazd z Mogielicy trudny. Chciałem zjechać do końca żółtym szlakiem do Lubomierza, ale miałem wypadek i nie byłem w stanie jechać po terenie (dalsza część, patrząc na ukształtowanie terenu, powinna być ok).

