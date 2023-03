Rowerem do 65 km od Brzeska. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 marca?

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Brzeska, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasa rowerowa zaczyna się w Pińczowie i kieruje się do Opatowca. Tam czeka na Was przeprawa promowa na rzece Wiśle. Można podziwiać ujście Dunajca, gdzie Dunajec wpada do Wisły. Cała przeprawa trwa około 20 minut. Następnie trasa przebiega spokojną drogą. Bardzo mały ruch samochodowy tam występuje. Po drodze można zobaczyć ładny Rynek w podtarnowskim Żabnie. Jeszcze tylko 20 km do celu. W Tarnowie zaskoczył mnie piękny rynek z ratuszem. Po godzinie w tak urokliwym miejscu musiałem wracać. Cała trasa jest raczej płaska, więc nie sprawi problemów wytrwałym.

Dane z Garmina Edge 1000

Czas jazdy 5 godzin 21 min

Średnia prędkość 27,0 km/h

Kalorie 4561

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ćwilin Mogielica

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 49,94 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 766 m

Suma podjazdów: 2 091 m

Suma zjazdów: 2 092 m

Trasę dla rowerzystów z Brzeska poleca Mansi5

Początek z Mszany bardzo przyjemny, ale sam podjazd pod Ćwilin bardzo ciężki, dużo kamieni i bardzo stromo - rower trzeba w wielu miejscach pchać. Za to zjazd z Ćwilina do Jurkowa fajny. Później trasa prowadzi łatwą przyjemną drogą pod Mogielicę.Podejście na sam szczyt ciężkie - zielonym szlakiem. Zjazd z Mogielicy trudny. Chciałem zjechać do końca żółtym szlakiem do Lubomierza, ale miałem wypadek i nie byłem w stanie jechać po terenie (dalsza część, patrząc na ukształtowanie terenu, powinna być ok).

Nawiguj