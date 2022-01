Ścieżki rowerowe do 65 km od Brzeska. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Trasy rowerowe z Brzeska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Brzeska, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Brzesku ma być -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 23 stycznia w Brzesku ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 44,75 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 174 m

Suma podjazdów: 612 m

Suma zjazdów: 599 m

Rowerzystom z Brzeska trasę poleca Lemur36

Jezioro Czorsztyńskie – zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu, w Kotlinie Nowotarskiej, pomiędzy Pieninami a Gorcami.

Trzy lata temu miałem przyjemność objechać ten malowniczo położony zbiornik, jednakże jazda głównymi drogami bez poboczy, przy bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego pozostawiły mały niesmak...

I nagle dowiaduję się, że jest prawie ukończona nowa inwestycja, 30-kilometrowa ścieżka rowerowa wokół jeziora pomiędzy Niedzicą a Czorsztynem.

Nie pozostało nic innego jak przejechać się po tym cudzie :)

Przybyłem, zobaczyłem i przejechałem... i jakie moje wrażenia?

Fantastyczna, bajeczna trasa! I chociaż prace wykończeniowe jeszcze trwają, to bardzo mili i sympatyczni pracownicy nie traktują cyklistów jak intruzów!

Aby zatoczyć pełną pętlę wokół jeziora, trasę rozpocząłem w Niedzicy i dalej przez Sromowce Wyżne, główną drogą asfaltową dojechałem do Czorsztyna, a dalej..., to już czysta przyjemność! :D

Polecam!

