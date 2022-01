Ścieżki rowerowe do 65 km od Brzeska. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Brzeska? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 08 - 09 stycznia wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 65 km od Brzeska. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Brzeska przygotowaliśmy na weekend 08 - 09 stycznia.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Brzeska We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Brzeska, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. 🚲 Trasa rowerowa: Z Krakowa do Zalipia rowerowo-pociągowa Stopień trudności: 1

Dystans: 116,19 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 387 m

Suma zjazdów: 381 m Rowerzystom z Brzeska trasę poleca Velomalopolska Z racji tego, że budują się już ostro nowe odcinki trasy Velo Dunajec (z Biskupic Radłowskich do Wietrzychowic) - zmodyfikowaliśmy naszą ostatnio polecaną drogę do Zalipia właśnie o te fragmenty tak, żebyście mogli przejechać się z/do Krakowa wygodnymi pociągami i wykręcić na rowerach (każdego typu) bez stresu 115 km po Velo Dunajec, Wiślanej Trasie Rowerowej i Puszczy Niepołomickiej, przepłynąć się dwoma promami rzecznymi, no i zwiedzili Zalipie. Brzmi zachęcająco? Trasa na mapie, sposób↓

Proponowana wycieczka do Zalipia z wykorzystaniem pociągu i roweru (odjazdy pociągów +- co godzinę).

#Kraków pociągiem do stacji #Bogumiłowice ➜ dojazd do Velo Dunajec (uwaga, do końca czerwca mogą tu trwać jeszcze prace nad asfaltem) ➜ prom w Otfinów (czynny od 6:00 do 21:00. tel. 14 674 12 30) ➜ Zalipie ➜ prom w #Wietrzychowice (w okresie od 1.05 - 31.10 czynny od 6:00 do 20:00., tel. 14 674 12 30) ➜ Wiślana Trasa Rowerowa ➜ #WolaBatorska ➜ Puszcza Niepołomicka ➜ stacja Stanisławice ➜ powrót pociągiem do Krakowa

Trasę do Częstochowy rozpocząłem wczesnym słonecznym rankiem.

Plan był taki, że muszę pokonać ten odcinek w jeden dzień. Na początek mało ruchliwymi drogami udałem się do Szczekocina. Następnie pojechałem drogą wojewódzką 46, w połowie kiepskiej jakości. Po drodze po lewej stronie widać ruiny Zamku w Olsztynie.

Z minuty na minutę robiło się gorąco. (w szczycie ponad 30 stopni). W Częstochowie byłem na 11. Ale aby dojechać do centrum od strony Olsztyna, należy poświęcić sporo czasu. Na Jasną Górę dotarłem przed południem. Po godzinnym zwiedzaniu sanktuarium obrałem kierunek na Olsztyn.

W Olsztynie zrobiłem sobie przerwę na obiad w Barze Leśnym, co weekend obleganym przez rowerzystów z nadzieją na szybki i dobry obiad. Po godzinie czekania doczekałem się przypalonego schabowego z frytkami, po którym myślałem, że nie pojadę dalej. Obrałem kierunek na Mirów. Bardzo malownicza trasa, ale wyczerpująca z uwagi na kilka stromych podjazdów.

W Bobowicach można zobaczyć bajeczny zamek.

Po małym odpoczynku czas nadszedł na powrót do domu.

Dane z Garmina Edge 1000 Średnia prędkość 26.1 km/h Maksymalna prędkość 49.48 km/h Czas przejazdu 9 godzin 16 minut Kalorie 7362

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Gorc Stopień trudności: 1

Dystans: 53,59 km

Czas trwania wyprawy: 3 min.

Przewyższenia: 888 m

Suma podjazdów: 1 332 m

Suma zjazdów: 1 352 m Mansi5 poleca trasę mieszkańcom Brzeska

Wyjazd z Mszany drogą asfaltową W rzekach odbicie w niebieski szlak. Początkowo dośc cięzko i stromo i jak już nabierzemy wysokości w pobliżu Gorca trasa świetna. Byłem przygotowany na bardzo trudny odcinek Gorc-Turbacz jednak- miłe zaskoczenie trasa jedna z przyjemniejszych tego roku, jedyne co przeszkadzało to lekki deszcz z burzą.Od starych wierchów postanowiłem zjechać nietestowaną wcześniej ścieżką i w końcu ją zgubiłem - trzaba było troche na przełaj.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ćwilin Mogielica Stopień trudności: 3

Dystans: 49,94 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 766 m

Suma podjazdów: 2 091 m

Suma zjazdów: 2 092 m Mansi5 poleca trasę rowerzystom z Brzeska

Początek z Mszany bardzo przyjemny, ale sam podjazd pod Ćwilin bardzo ciężki, dużo kamieni i bardzo stromo - rower trzeba w wielu miejscach pchać. Za to zjazd z Ćwilina do Jurkowa fajny. Później trasa prowadzi łatwą przyjemną drogą pod Mogielicę.Podejście na sam szczyt ciężkie - zielonym szlakiem. Zjazd z Mogielicy trudny. Chciałem zjechać do końca żółtym szlakiem do Lubomierza, ale miałem wypadek i nie byłem w stanie jechać po terenie (dalsza część, patrząc na ukształtowanie terenu, powinna być ok).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pieniny 2015 --- 30.08.2015 Stopień trudności: 3

Dystans: 72,69 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 845 m

Suma podjazdów: 2 632 m

Suma zjazdów: 2 611 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeska poleca Arturroo1983

Moja trasa rowerowa po Pieninach prowadziła z Pola Kempingowego Polana Sosny, przez Przełom Dunajca do centrum Szczawnicy później Szlakiem Niebieskim skierowałem się na Sewerynówkę tutaj zaczyna się ostry podjazd pod górę, przy Kapliczce skręciłem w prawo, jechałem dalej Niebieskim Szlakiem aż do Schroniska PTTK Hali Przehyba. Dalej Szlakiem Czerwonym jechałem przez Wielką Przehybe, Złomisty Wierch, Mała Radziejowa, Radziejowa, Wielki Rogacz, Mały Rogacz. Szlakiem Czerwonym Zjechałem do miejscowości Jaworki i jechałem drogą do Szczawnicy i wróciłem Przełomem Dunajca na Pole Namiotowe w Niedzicy. Trasę pokonałem w palącym upale było ponad 30 Stopni. Długość trasy: 72.73 km

Nawiguj

