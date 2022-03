Ścieżki spacerowe do 33 km od Brzeska. Pomysły spędzenie czasu w weekend 2 - 3 kwietnia?

Dwa punkty na trasie mają możliwość zwiedzania za opłatą: zamek (ok. 1 h) i Muzeum Koryznówka (ok. 1 h). Nawiguj

Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które do dziś są widoczne w Małopolsce (np. odkrycie złóż soli kamiennej, lokacja wielu małopolskich miast). W ramach projektu odbiorcy mieli okazję wziąć udział w szeregu wydarzeń inspirowanych średniowieczem: interaktywnych grach terenowych, pokazach, warsztatach i wycieczkach.

Trasa stworzona w ramach projektu "Pierścień św. Kingi". Poznaj średniowieczny rodowód Bochni, Starego Sącza, Krościenka n. Dunajcem, Dębna i Wieliczki. Zwiedzaj zabytki i pomniki przeszłości, posłuchaj legend i opowieści związanych nie tylko z osobą św. Kingi. Jeśli interesujesz się historią – zajrzyj do Vademecum średniowiecznego.

Zapraszamy na wycieczkę po Dębnie – miejscu, którego niezwykły urok już wieki temu doceniły znamienite rody szlacheckie.

Spacer zaczynamy na zamku, który jest najbardziej znanym zabytkiem w tej okolicy.

Czas spaceru: 45 minut

🌳 Trasa spacerowa: Nowy Wiśnicz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,92 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podejść: 184 m

Suma zejść: 185 m

Wycieczka piesza do zamku Nowy Wiśnicz.

Mimo że zamek był doszczętnie zniszczony, obecnie jest w bardzo dobrym stanie. W jego wnętrzu wystawione są fotografie obrazujące wygląd zamku sprzed lat, oprócz tego w jego salach znajdują się XIX- i XX-wieczne meble, makiety różnych zamków oraz prace plastyczne uczniów nowowiśnickiego Liceum Sztuk Plastycznych. Do zwiedzania udostępniona jest również ogromna sala balowa, sala plafonowa z pozłacanym sufitem, sala akustyczna wykorzystywana kiedyś jako miejsce spowiedzi, kaplica zamkowa oraz krypta z ekspozycją sześciu sarkofagów (w tym Stanisława Lubomirskiego).

Polecam to miejsce.

