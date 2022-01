Styczeń w Brzesku: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Brzesku, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2021 w Brzesku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tysiące kolorowych lampek zdobią posesję Andrzeja Rogóża z Borzęcina. Jak co roku, przygotowań on bożonarodzeniową iluminację przed swoim domem. Nie zabrakło również szopki. Każdego dnia setki osób przyjeżdżają, aby podziwiać to miejsce.

W najnowszych ogłoszeniach, opublikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku, jest kilkanaście propozycji podjęcia stażu. Są oferty dla sprzedawców, logistyków, monterów, pomocników itd. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.