Taxi w Brzesku. Tanio i sprawnie. Jaką firmę taksówkarską inni polecają? Opinie

Późny powrót do domu może okazać się dość kosztowny. Warto jednak zastanowić się, jak można jeździć tanio taksówką po Brzesku. Postaw na współpracę z jedną firmą, jeśli organizujesz większą imprezę, np. wesele. Prawdopodobnie będą skłonni zaproponować zniżkę przy większej liczbie kursów.

Co trzeba zgłosić dyspozytorowi taxi?

Nie każdy samochód jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby zapewnić sobie odpowiedni komfort i bezpieczeństwo, uprzedź dyspozytora o specjalnych wymaganiach.

Na poczcie okazało się, że paczka do odbioru jest za duża, by zanieść ją na piechotę? Pamiętaj, by wspomnieć dyspozytorowi o tym, że masz przy sobie większy gabaryt.