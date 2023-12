Trasy na rower do 65 km od Brzeska. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Brzeska? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 65 km od Brzeska. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Brzeska warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Brzeska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Brzeska, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 grudnia w Brzesku ma być -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w Brzesku ma być 0°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Z Niedzicy do Szczawnicy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 170 m

Suma podjazdów: 1 449 m

Suma zjazdów: 1 569 m Diskus poleca trasę mieszkańcom Brzeska Trasa bardzo ładna na wycieczkę dla całej rodziny. Przez 11km jedzie się cały czas wzdłuż Dunajca z pięknymi widokami na góry.To jest chyba najładniejsza ścieźka rowerowa w Polsce.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Słowackie Pejzaże Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,65 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 228 m

Suma podjazdów: 236 m

Suma zjazdów: 216 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeska poleca Kwantomas123

Trasa prowadząca z centrum Szczawnicy (początek pod wyciągiem na Palenice) trasą rowerową brzegiem rzeki Dunajec aż do miejscowości Leśnica na Słowacji.Z leśnicy drogą asfaltową (bardzo mało ruchliwą) docieramy do Czerwonego klasztoru. Po drodze kilka podjazdów o nachyleniu nawet 12 stopni, piękne pejzaże.

Do Szczawnicy można wracać trasą wiodącą brzegiem rzeki Dunajec; droga gruntowa, kamienista do podziału z pieszymi.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: wiśniowa pagórki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,07 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 283 m

Suma podjazdów: 560 m

Suma zjazdów: 560 m Dzobda6 poleca trasę rowerzystom z Brzeska Pierwsza część trasy po asfalcie jest do ogarnięcia. Później zaczyna się las i jest mega trudna. Większość trasy trzeba było wpychać rower. Na górze już jest ok, ale dalej dość wymagająco. Zjazd w dół to już czysta przyjemność i podziwianie widoków okolicy. Niemniej jednak wymaga to dużej koncentracji, trochę umiejętności i dość dobrego roweru. Hamulce rozgrzane do czerwoności. Ogólnie stopień trudności jest wysoki, ale zaznaczam "średni", bo nie chce się zniechęcać na początek swojej przygody enduro. Niedługo spróbuje zrobić tą górę jeszcze raz, ale od innej strony. Będzie mapka.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Brzeska

🚲 Trasa rowerowa: Pieniny, Słowacja, Vielky Lipnik Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 415 m

Suma zjazdów: 436 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeska poleca Mar.fle

Krótka wycieczka na leniwe letnie popołudnie. Na miejsce możemy dotrzeć na dwa sposoby. Samochodem lub rowerem . Jeśli wybierzemy wariant z rowerem to warto doliczyć jeszcze trzy godziny kręcenia pedałami). Przekraczamy granicę w Niedzicy i mijamy Czerwony Klasztor. Tu musimy zdecydować czy dalej jedziemy samochodem na przełęcz pomiędzy Velkym Lipnikiem a Lesnicą, czy zostawiamy samochód pod Czerwonym Klaszorem na parkingu dalej jedziemy rowerem. Jeśli samochód to prosto na Velky Lipnik i w lewo na Lesnice, aż do parkingu na przełęczy.

Jeżeli wybierzemy wariant dłuższy to samochód zostawiamy na parkingu przy Czerwonym Klasztorze i udajemy się wzdłuż Dunajca ścieżka rowerową aż do Lesnicy, z której kierujemy się na Velky Lipnik. Ścieżka rowerowa nad Dunajcem to szeroka szutrowa droga, wspaniała szczególnie w upalny dzień. Bliskość wody dodaje rześkości. Odbijamy na Leśnicę i tu zaczynamy już poruszać się asfaltem. Czeka nas całkiem stromy podjazd (ok.1,5 km) na przełęcz. Dalszą część zaczynamy z parkingu relaksującą wycieczkę z pięknymi widokami na pienińskie szczyty. Ścieżka prowadzi polaną i pozwala rozkoszować się widokami w każdym kierunku, zarówno na polską jak i słowacką stronę. Docieramy do granicy lasu i tu musimy chwilę wspinać się na rowerze przez las. Docieramy do miejsca Pod Plasnou (840 m n.p.m.) i zasłużenie odpoczywamy na ławeczce.

Powrotna droga to tylko łagodny zjazd, który warto wykorzystać na podziwianie krajobrazów i robienie zdjęć.

Przy parkingu możemy usiąść i odpocząć w małej kawiarence, z której rozpościerają się fantastyczne widoki na Pieniny.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przełom Białki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,81 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 815 m

Suma zjazdów: 803 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeska poleca Januszek_44

Velo Dunajec , Velo Czorsztyn......po kilku dniach pobytu wszystko zaliczone . Brakuje mi dobrze oznaczonych tras poza tymi głównymi . Dziś ruszam właśnie na taką nie oznaczoną , no może częściowo oznaczone trasy rowerowe . Wybór okazuje się trafny . Rowerzystów tu niewielu a trasa fajna . Częściowo szutrowymi i mało uczęszczanymi trasami asfaltowymi . A na trasie kilka drewnianych kościołów , miejsce gdzie można całkiem tanio i dość smacznie zjeść , no i przełom rzeki Białki . Tu jednak sporo ludzi i płatne parkingi , ale dla rowerów to przecież nie problem . A przy okazji wjazd pod wyciągi na lody i piwo , alb piwo i lody jak kto woli ...może nie na mohito

Nawiguj

