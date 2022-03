Tygodniowy przegląd prasy 13.03.2022: Brzesko, 6.03-12.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przegląd tygodnia: Brzesko, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W wyniku zderzenia z dzikim zwierzęciem w sobotę nad ranem (12.03.2022) doszło do uszkodzenia pociągu, przewożącego uchodźców z Ukrainy. Około 400 pasażerów musiało przesiąść się w Brzesku do składu zastępczego, który zawiózł ich do Krakowa. W akcji pomagało 23 strażaków z Brzeska i okolic.

Najechanie ciężarówką na tył samochodu osobowego było przyczyną kolizji, do jakiej doszło w piątek tuż za węzłem autostradowym Bochnia w kierunku Rzeszowa. Na czas prowadzonych działań służb ratunkowych droga była całkowicie zablokowana. Utrudnienia trwały dwie godziny.