Tygodniowy przegląd prasy 5.12.2021: Brzesko, 28.11-4.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przegląd tygodnia: Brzesko, 5.12.2021. 28.11 - 4.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Część hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zamieniła się na dwa dni w wielki targ kwiatów doniczkowych. W ramach kolejnej odsłony Festiwalu Roślin można przebierać wśród całego mnóstwa kwiatów, które pochodzą prosto od producentów - bez pośredników. Ceny zaczynają się już od 5 zł za doniczkę.

W Małopolsce znajdziemy wiele zakątków, gdzie bez problemu można zażyć zimnej kąpieli w grupie zawodowców. Takie spotkania organizują kluby morsa, tych jest kilkanaście w naszym województwie. Prócz takich klasyków, jak Bagry czy Zalew Kryspinów są inne miejscówki, rzut beretem do Krakowa, a częstujące nas przy tym boskimi widokami. Tam też spotkamy prawdziwie zaprawionych w boju morsów! Przejdź do galerii i sprawdź najlepsze lokalizacje do uprawiania morsowania. PS. Polecamy również zapoznać się z naszym poradnikiem, dotyczącym morsowania. To rozrywka nie dla wszystkich!