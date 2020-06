Tygodniowy przegląd prasy (Brzesko, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Prezydent Duda znów jest na językach internautów. Wszystko za sprawą programu żartobliwie nazwanego "oczko plus". Andrzej Duda zapowiedział powstanie programu "Moja woda" na prowadzenie małej retencji wody, w ramach którego każdy Polak miałby obok domu oczko wodne. Stanisław Kosiniak-Kamysz zażartował, że może prezydent chce dawać jeszcze rybki do tego, a internauci już zabrali się za produkcję memów.

Matura dosłownie za kilka dni, a co po maturze? Gdzie na studia? Jakie kierunki są najbardziej oblegane, najchętniej wybierane przez najmłodsze pokolenie? Odpowiedź na to dają – a mogą też stanowić podpowiedź dla niezdecydowanych – wyniki ostatniej rekrutacji na studia. Od razu dodajmy, że na podium w ciągu dwóch ostatnich lat zaszła tylko minimalna zmiana: dwa z najpopularniejszych kierunków zamieniły się miejscami.

Wyjazd do sanatorium znów będzie możliwy, uzdrowiska wznawiają swoją działalność od 15 czerwca. To dobra informacja m.in. dla tych pacjentów, którzy nie mogli wyjechać do sanatorium lub którym pobyt został przerwany z powodu epidemii koronawirusa. Zanim jednak leczenie w uzdrowisku zostanie rozpoczęte, należy spełnić jeden bardzo istotny warunek. Kto może wyjechać do sanatorium, ile kosztuje leczenie uzdrowiskowe i jak długo trzeba czekać na wyjazd do uzdrowiska?

Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki. Sprawdźcie! Kliknijcie w "zobacz galerię".