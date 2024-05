Wybory w Parlamencie Europejskim. Lokale wyborcze w Brzesku. Gdzie można głosować?

Państwowa Komisja Wyborcza podała listę lokali wyborczych w Brzesku. Nie wiesz, gdzie oddać swój głos? Poniżej szczegółowe informacje. Zobacz, gdzie możesz zagłosować w Eurowyborach.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych w Brzesku

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Brzesku. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Budynek dawnego ratusza

adres: Tadeusza Kościuszki 7, 32-800 Brzesko

numer komisji: 2 Brzesko: Aleja Solidarności

Biznesowa

Diamentowa

Kryształowa

Ogrodowa nieparzyste od nr 13 do końca i parzyste od nr 14 do końca

Perłowa

Platynowa

Przy Rondzie

Rubinowa

Szafirowa

Tadeusza Kościuszki nieparzyste od nr 53 do końca i parzyste od nr 64 do końca

Złota

Dom Ludowy

adres: Goetzów Okocimskich 83, 32-800 Okocim

numer komisji: 15 Okocim

Dom Ludowy

adres: Krakowska 98, 32-851 Jadowniki

numer komisji: 14 Jadowniki: Brzeska

Dylągówka

Grodzka

Karola Bernackiego

Krakowska

Królewska

Maszkienicka

Pielgrzymkowa

Podgórska

Podmiejska

Radosna

Sportowa

Strumykowa

Szczęśliwa

Środkowa

Św. Anny

Św. Prokopa

Wincentego Witosa

Wschodnia

Zachodnia

Dom Ludowy Strażak

adres: Centralna 44, 32-828 Wokowice

numer komisji: 20 Wokowice

Kręgielnia BOSiR

adres: Browarna 13A, 32-800 Brzesko

numer komisji: 4 Brzesko: Adama Mickiewicza nieparzyste od nr 29 do końca i parzyste od nr 58 do końca

Barona Jana Götza

Browarna

Plac Kupiecki

Pomianowska

Robotnicza

Wesoła

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.

adres: Okocimska 5, 32-800 Brzesko

numer komisji: 3 Brzesko: 11 Listopada

19 Stycznia

Adama Mickiewicza nieparzyste od nr 1 do nr 27 i parzyste od nr 2 do nr 56

Berka Joselewicza

Bolesława Chrobrego

Bolesława Śmiałego

Bronisława Czecha

Brzegowa

Cegielniana

Heleny Marusarzówny

Janusza Kusocińskiego

Krótka

Mieszka I

Okocimska

Osiedlowa

Piastowska

Pod Sadem

Rzeźnicza

Świerkowa

Wąska

Widok

Władysława Łokietka

Zakątek

Publiczna Szkoła Podstawowa

adres: Kasztelana Spytka 98, 32-800 Poręba Spytkowska

numer komisji: 16 Poręba Spytkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa

adres: Okulicka 6, 32-800 Bucze

numer komisji: 12 Bucze

Publiczna Szkoła Podstawowa

adres: Sosnowa 20, 32-823 Sterkowiec

numer komisji: 19 Sterkowiec

Publiczna Szkoła Podstawowa

adres: Wiślana 47, 32-800 Mokrzyska

numer komisji: 17 Mokrzyska: Dobrego Pasterza

Działkowa

Gibałówka nieparzyste od nr 1 do nr 83 i parzyste od nr 2 do nr 82

Gminna

Jana Kantego

Januszowska

Jeziorańska

Kościelna

Leśny Stok

Ludowa

Na Stoku

Niwa

Ojca Franciszka Wody

Osiedle Szkolne

Parafialna nieparzyste od nr 1 do nr 59 i parzyste od nr 2 do nr 60

Pasternik

Potokowa

Rolna

Sąsiedzka

Siostry Faustyny

Siostry Katarzyny Przybytniak

Stanisławska

Stolarska

Trakt Królewski

Weroniki Pałach

Wielgoszówka

Wiślana

Wspólna

Zagrodzka

Zarzecze

Publiczna Szkoła Podstawowa

adres: Zielna 1, 32-800 Jasień

numer komisji: 11 Jasień

Publiczna Szkoła Podstawowa

adres: Świętego Stanisława 5, 32-823 Szczepanów

numer komisji: 18 Szczepanów

Mokrzyska: Gibałówka nieparzyste od nr 85 do końca i parzyste od nr 84 do końca

Grzybowa

Osiedle Ruchu Oporu

Parafialna nieparzyste od nr 61 do końca i parzyste od nr 62 do końca

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: Bartosza Głowackiego 57, 32-800 Brzesko

numer komisji: 6 Brzesko: Adama Asnyka

Aleksandra Puszkina

Bartosza Głowackiego

Cicha

Długa

Fryderyka Chopina

Grunwaldzka

Heleny Modrzejewskiej

Henryka Sienkiewicza

Ignacego Mościckiego

Jana Matejki

Jana Sobieskiego

Juliusza Słowackiego

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kręta

Legionów Piłsudskiego nieparzyste od nr 1 do nr 13 i parzyste od nr 2 do nr 6A

Ludwika Solskiego nieparzyste od nr 1 do nr 5 i parzyste od nr 2 do nr 12

Marszałka Józefa Piłsudskiego

Miła

Nowa

Kazimierza Wielkiego

Plac św. Jakuba

Plac Targowy

Zwycięstwa

Żwirki i Wigury

Powstańców Warszawy

Rynek

Spółdzielcza

Szarych Szeregów

Tadeusza Kościuszki nieparzyste od nr 1 do nr 51 i parzyste od nr 2 do nr 62

Targowa

Uczestników Ruchu Oporu

Władysława Jagiełły

Wyzwolenia

Zielona

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Legionów Piłsudskiego 23, 32-800 Brzesko

numer komisji: 7 Brzesko: Błękitna

Bohaterów Westerplatte

Brzezowiecka

Czarnowiejska nieparzyste od nr 1 do nr 23 i parzyste od nr 2 do nr 40

Garbarska

Gen. Leopolda Okulickiego

Jaśminowa

Kwiatowa

Legionów Piłsudskiego nieparzyste od nr 15 do końca i parzyste od nr 8 do nr 40 oraz parzyste od nr 42 do końca

Makowa

Różana

Słoneczna

Spokojna

Świętego Brata Alberta nr nieparzyste

Generała Władysława Sikorskiego nieparzyste od nr 1 do nr 17 i parzyste od nr 2 do nr 16

Wojska Polskiego

Wrzosowa

Zamknięta

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Legionów Piłsudskiego 23, 32-800 Brzesko

numer komisji: 8 Brzesko: Armii Andersa

Profesora dr. Franciszka Bujaka

Ciepła

Granitowa

Legionów Piłsudskiego 40A i 40B

Ludwika Solskiego nieparzyste od nr 7 do nr 9 i parzyste od nr 14 do nr 38

Partyzantów

Przemysłowa

Starowiejska

Towarowa

Publiczne Przedszkole Nr 4

adres: Ogrodowa 10, 32-800 Brzesko

numer komisji: 1 Brzesko: Ogrodowa nieparzyste od nr 1 do nr 11 i parzyste od nr 2 do nr 12

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

adres: Ludwika Solskiego 13, 32-800 Brzesko

numer komisji: 5 Brzesko: Bagienna

Cichy Kącik

Dworcowa

Gajowa

Głucha

Hugona Kołłątaja

Jesienna

Kalinowa

Ludwika Solskiego nieparzyste od nr 11 do końca i parzyste od nr 40 do końca

Łączyska

Mikołaja Kopernika

Młyńska

Mokra

Na Górkach

Odrodzenia

Oświecenia

Parcelowa

Księdza Stanisława Pękały

Rzemieślnicza

Słotwińska

Stawowa

Szczepanowska

Wakacyjna

Generała Władysława Sikorskiego nieparzyste od nr 19 do końca i parzyste od nr 18 do końca

Wodna

Wyspowa

Za Lasem

Zespół Szkolno-Przedszkolny

adres: Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko

numer komisji: 10 Brzesko: Artura Grottgera

Barokowa

Boczna

Chmielna

Czarnowiejska nieparzyste od nr 25 do końca i parzyste od nr 42 do końca

Jacka Malczewskiego

Jana Pawła II

Jasna

Konstytucji 3 Maja

Kopaliny

Lawendowa

Łąkowa

Osiedle Władysława Jagiełły nieparzyste od nr 7 do końca i parzyste od nr 8 do końca

Piaskowa

Piwna

Polna

Spacerowa

Stanisława Wyspiańskiego

Świętego Brata Alberta numery parzyste

Wiejska nieparzyste od nr 1 do nr 79 i parzyste od nr 2 do nr 76

Zagłoby

Zespół Szkolno-Przedszkolny

adres: Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko

numer komisji: 9 Brzesko: Elektryczna

Jodłowska

Jana Kochanowskiego

Kosynierów

Królowej Jadwigi

Leśna

Letnia

Mikołaja Reja

Osiedle Władysława Jagiełły nieparzyste od nr 1 do nr 5A i parzyste od nr 2 do nr 6

Poprzeczna

Topolowa

Wiejska nieparzyste od nr 81 do końca i parzyste od nr 78 do końca

Wiosenna

Wojciecha Kossaka

Zacisze

Zespół Szkolno-Przedszkolny

adres: Szkolna 7, 32-851 Jadowniki

numer komisji: 13 Jadowniki: Boczna

Józefa Kozuba

Lipowska

Małopolska

Nadbrzeżna

Osiedle Kolejowe

Osiedle Na Piaskach

Osiedle Ostoja

Staropolska

Szkolna

Zamłynie

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

