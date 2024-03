Wycieczki rowerowe do 65 km od Brzeska. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w pobliżu Brzeska? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 65 km od Brzeska. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Brzeska warto wybrać w weekend.

Rowerem z Brzeska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Brzeska, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w Brzesku ma być 23°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Niedzica - trasą rodzinnego rajdu rowerowego po Małopolsce. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 44,53 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 279 m

Suma podjazdów: 930 m

Suma zjazdów: 935 m Lemur36 poleca trasę rowerzystom z Brzeska Dzisiejsza wycieczka przebiega po trasie kolejnego rodzinnego rajdu rowerowego po Małopolsce: Niedzica - Polana Sosny. Pojechaliśmy jak zwykle trasą MAXI, która ze względu na przewyższenia okazała się najtrudniejszą z dotychczasowych. Trasa ma długość ok. 44 km i przebiega przez: Niedzica Polana Sosny – Niedzica Zamek – Falsztyn – Frydman – Krempachy – Trybsz – Przełęcz Trybska – Łapsze Wyżne – Łapsze Niżne – Niedzica – Niedzica Polana Sosny. Trudy podróży rekompensują przepiękne widoki i panoramy jez. Czorsztyńskiego i otaczających pasm górskich..

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: na Turbacz z Lubomierza Stopień trudności: 3.0

Dystans: 49,27 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 643 m

Suma podjazdów: 2 068 m

Suma zjazdów: 2 077 m Trasę dla rowerzystów z Brzeska poleca Under W sobotę udało nam się zebrać z samego rana i wyruszyć we wspólnie zaplanowaną wcześniej trasę, której celem było zdobycie Turbacza. O 7:30 byliśmy już na Zakopiance i dwoma autami w 6 osób suneliśmy asfaltową dwupasmówką do Lubnia, gdzie odbiliśmy na Mszanę Dolną by ostatecznie dotrzeć do Lubomierza. Zaparkowaliśmy samochody na przełęczy Przysłop, 750m n.p.m. nie wiedząc, że przy wjeździe do Gorczańskiego Parku Narodowego w Lubomierz-Rzeki jest super przyszykowany parking dla turystów. Poskładaliśmy rowery, zapakowaliśmy jedzenie do plecaków i ruszyliśmy w trasę zjeżdżając asfaltową drogę kawałek w dół.

Jadąc minęliśmy parking i widząc przed sobą ścieżkę w miarę przystosowaną do jazdy rowerem pomknęliśmy nią w górę. Po chwili zorientowałem się jednak na GPSie, że wybraliśmy złą trasę, która początkowo pokrywała się z trasę zaplanowaną, ale w pewnym momencie odbijała w złym kierunku. Z racji tego, że dobrze się jechało stwierdziłem, że jedziemy dalej, jakoś trafimy na inny szlak i uda nam się wrócić na zaplanowaną trasę. Nic bardziej mylnego. Jadąc ok. 3km w górę w końcu znaleźliśmy się w miejscu, w którym droga się zwyczajnie skończyła. Próbowaliśmy powalczyć z trasą podprowadzając rowery kawałek pod górę, ale w końcu stwierdziliśmy, że wracamy z powrotem, bo to nie ma sensu. Szybko zjechaliśmy z powrotem 4km znajdując się ponownie na parkingu. Minęliśmy mostek i trafiliśmy na asfaltową drogę, która była pięknie oznaczona niebieskim szlakiem pieszym i czerwonym szlakiem rowerowym.

Jadąc z początku asfaltową drogę w końcu wjechaliśmy na drogę szutrową z nielicznymi kamieniami. Cały czas trzymaliśmy się czerwonego szlaku rowerowego. W pewnym momencie szlak czerwony się rozdzielał, jeden prowadził na Jaworzynę Kamienicką, drugi zaś na Przełęcz Borek. Trzymając się wcześniejszych planów pojechaliśmy trasą na Przełęcz Borek. Przyjemną trasą wzdłuż bardzo dobrze oznaczonego czerwonego szlaku rowerowego docieramy do przełęczy. Po chwili przerwy i wspólnym zdjęciu ruszamy dalej... Statystyki według licznika: dystans: 50,12km

czas na rowerze: 4h 10min

średnia prędkość: 11,99m/h

max. prędkość: 42,18km/h Ekipa: Gruby, Kania, Mateusz, Przemo, Wojtek, Under

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Dunajca i zapory do zamku Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 657 m

Suma zjazdów: 636 m Trasę rowerową mieszkańcom Brzeska poleca Ireneusz

Zamek w Niedzicy.

Pięknie położony nad Dunajcem okazały zamek w Niedzicy (również nazwany Dunajcem) stoi na stromej skale o wysokości 566 m npm. Wygląd jego otoczenia został znacznie zmieniony w latach 90-tych XX w., gdy na rzece ukończono budowę potężnej zapory. Ten węgierski niegdyś zamek oraz pobliska polska warownia w Czorsztynie bardziej efektownie górowały nad okolicą i przypominały typowe "orle gniazda".

Zamek zachował się prawie w całości. Najwyższa, a zarazem najstarsza część zbudowana z kamienia wapiennego, z wysoką kwadratowa wieżą to zamek górny. Składa się on, oprócz wieży, z kaplicy (widać resztki polichromii), niewielkiej części mieszkalnej i małego dziedzińca ze studnią, głęboką na 90 m. Wg legendy kopali ją jeńcy tatarscy i posiadała ona połączenie z Dunajcem. Brama do pierwotnego zamku murowanego z XIV w. prowadziła od południa, zachowały się ślady bramy i mostu zwodzonego. Pod zamkiem górnym znajdowało się więzienie, w którym podobno więziony był Janosik, można tam dziś jeszcze zobaczyć dyby.

Zamek dolny, powstały na dawnym przedzamczu zamku gotyckiego, jest otynkowany. Posiada w sumie 3 baszty i basteje: narożną i kapliczną oraz bramną. W baszcie kaplicznej pozostały resztki po dawnej bramie wjazdowej z końca XV w. Mury obwodowe zwieńczone są renesansową attyką. Między zamkami dolnym i górnym znajduje się zamek średni z zabudową mieszkalną. Do zwiedzania (turyści indywidualni bez przewodnika) udostępnione są komnaty na zamku górnym i średnim, zawierające ekspozycje związane z historią zamku oraz wyposażeniem siedziby szlacheckiej. Jest więc kilka urządzonych komnat z historycznymi figurami oraz zdjęcia, plany i inne materiały z dziejów warowni.

Z dwóch punktów widokowych rozciąga się wspaniały widok na okolicę: Pieniny, zaporę, zamek czorsztyński, a nawet Tatry. Niestety nie ma wejścia do większości zamku dolnego z dwiema basztami, ponieważ ten obszar jest użytkowany przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki, co jest dużą stratą dla turystów oraz na wieżę zamku górnego.

Bilet do zabytku pozwala zwiedzić również wozownię prezentującą zabytkowe pojazdy konne, sanki spacerowe, akcesoria podróżne. W sezonie do zwiedzania udostępniony jest także położony w sąsiedztwie spichlerz ze sztuką ludową Spisza, ale ekspozycja jest bardzo skromna i za dodatkową opłatą.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Brzeska

🚲 Trasa rowerowa: Z Niedzicy do Szczawnicy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 170 m

Suma podjazdów: 1 449 m

Suma zjazdów: 1 569 m Diskus poleca trasę mieszkańcom Brzeska

Trasa bardzo ładna na wycieczkę dla całej rodziny. Przez 11km jedzie się cały czas wzdłuż Dunajca z pięknymi widokami na góry.To jest chyba najładniejsza ścieźka rowerowa w Polsce.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Tarnów-Lasami do Czarnej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,6 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 1 132 m

Suma zjazdów: 1 150 m Trasę dla rowerzystów z Brzeska poleca Piotrmm Trasa lekka, przyjemna, w warunkach zimowych dobrze się sprawdza, ale w letnich tez ma swój urok.Trasa więc całoroczna dla wszystkich. :)

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Brzesku

