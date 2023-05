Wycieczki rowerowe do 65 km od Brzeska. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 6 - 7 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w pobliżu Brzeska? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 65 km od Brzeska. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Brzeska warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Brzeska We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Brzeska, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Przełom Białki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,81 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 815 m

Suma zjazdów: 803 m Trasę dla rowerzystów z Brzeska poleca Januszek_44 Velo Dunajec , Velo Czorsztyn......po kilku dniach pobytu wszystko zaliczone . Brakuje mi dobrze oznaczonych tras poza tymi głównymi . Dziś ruszam właśnie na taką nie oznaczoną , no może częściowo oznaczone trasy rowerowe . Wybór okazuje się trafny . Rowerzystów tu niewielu a trasa fajna . Częściowo szutrowymi i mało uczęszczanymi trasami asfaltowymi . A na trasie kilka drewnianych kościołów , miejsce gdzie można całkiem tanio i dość smacznie zjeść , no i przełom rzeki Białki . Tu jednak sporo ludzi i płatne parkingi , ale dla rowerów to przecież nie problem . A przy okazji wjazd pod wyciągi na lody i piwo , alb piwo i lody jak kto woli ...może nie na mohito

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Lubań, Czorsztyn Stopień trudności: 3.0

Dystans: 56,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 min.

Przewyższenia: 815 m

Suma podjazdów: 1 594 m

Suma zjazdów: 1 586 m Mansi5 poleca trasę rowerzystom z Brzeska Wyjazd na Lubań po zeszłorocznym wypadku na czerwonym szlaku od Przełęczy Knurowskiej. I tym razem okazało się, że nie była to najłatwiejsza droga na Lubań. Wjazd od Tylmanowej zielonym szlakiem momentami bardzo stromy. Zjazd szlakiem niebieskim - mimo że wydawało mi się, że będzie to droga rowerowa, w rzeczywistości trasa okazała się być bardzo trudna na rower. Od Czorsztyna już bardzo przyjemnie i łagodnie, później wzdłuż Dunajca dość pustą ścieżką wieczorem, powrót ze Szczawnicy asfaltem.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Atak na najwyższy szczyt Beskidu Niskiego / Busov Stopień trudności: 3.0

Dystans: 30,68 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 557 m

Suma podjazdów: 1 009 m

Suma zjazdów: 1 013 m Rowerzystom z Brzeska trasę poleca Enduroriderz

Bardzo klimatyczna trasa prowadząca na najwyższy szczyt Beskidu Niskiego (leżącego po Słowackiej stronie) zwanego Busov. Wysowa-Zdrój - Przeł.Cegiełka (640m) - Cigiel'ka - Busov (1002m) - Gaboltov - Nižný Tvarožec - Vyšný Tvarožec - Przeł.Vyšný Tvarožec (627m) - Płaziny (806m) - Przeł.Blechnarka (602m) - Wysowa-Zdrój

30km / alt+ 1230m / 3500kcal

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzesku

🚲 Trasa rowerowa: Pińczów - Oblęborek - Kielce - Pińczów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 130,05 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 738 m

Suma zjazdów: 805 m Michałoski poleca trasę rowerzystom z Brzeska

W tym dniu zaplanowałem zwiedzić Oblęgorek.

Na miejscu zostałem mile zaskoczony walkami gladiatorów oraz pokazem rzymskich legionów.

Zwiedziłem obozowisko i zobaczyłem piękne występy artystyczne.

Z okazji 120. rocznicy wydania powieści „Quo vadis” w Pałacyku Henryka Sienkiewicza trwał Literacki Piknik Rodzinny.

Najbardziej widowiskowe były walki gladiatorów oraz obozowisko legionów rzymskich przygotowane przez grupę rekonstrukcji historycznej.

Okolice Oblęborka są malownicze, więc warto tam się wybrać rowerem.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: wiśniowa pagórki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,07 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 283 m

Suma podjazdów: 560 m

Suma zjazdów: 560 m Trasę dla rowerzystów z Brzeska poleca Dzobda6

Pierwsza część trasy po asfalcie jest do ogarnięcia. Później zaczyna się las i jest mega trudna. Większość trasy trzeba było wpychać rower. Na górze już jest ok, ale dalej dość wymagająco. Zjazd w dół to już czysta przyjemność i podziwianie widoków okolicy. Niemniej jednak wymaga to dużej koncentracji, trochę umiejętności i dość dobrego roweru. Hamulce rozgrzane do czerwoności. Ogólnie stopień trudności jest wysoki, ale zaznaczam "średni", bo nie chce się zniechęcać na początek swojej przygody enduro. Niedługo spróbuje zrobić tą górę jeszcze raz, ale od innej strony. Będzie mapka.

Nawiguj

