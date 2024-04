Będzie zmiana na stanowisku burmistrza Czchowa, Marek Chudoba nie wszedł do drugiej tury

68-letni burmistrz Czchowa Marek Chudoba w wyborach samorządowych 7.04.2024 uzyskał dopiero trzeci wynik, a to dyskwalifikuje go z walki o reelekcję. Zaważyła różnica niewiele ponad 200 głosów. Do drugiej tury wyborów, zaplanowanej na 21 kwietnia, weszli Jakub Kowalczyk i Krzysztof Szot.