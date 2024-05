Prasówka 12.05.2024 z całego tygodnia w Brzesku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Monika B., matka zamordowanych dziewczynek w wieku 3 i 5 lat, trafiła na oddział psychiatryczny w Tarnowie. Jak na razie śledczy nie przedstawili jej zarzutów zabójstwa swoich córek, ponieważ nie pozwala na to stan zdrowia 40-latki. Prokuratura wystąpi do sądu o tymczasowe aresztowanie kobiety.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek 9.05 w Bochni doszło do poważnego wypadku na skrzyżowaniu w północnej części miasta. Dwa samochody osobowe zderzyły się z ciężarówką. Jedna osoba została poszkodowana. Według ustaleń policji do wypadku doszło w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przez jednego z kierowców.

Zobacz odpowiedzi do matury podstawowej z języka angielskiego. Egzamin zakończył się 9 maja 2024 roku o godzinie 11:00. Znamy już temat wypowiedzi pisemnej, teraz przyszedł czas na resztę zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE oraz przykładowe rozwiązania zadań przygotowane przez eksperta.

Policjanci z Brzeska zatrzymali 44-letniego mieszkańca Krakowa, który ukradł pieniądze z kościelnej skarbonki. Poczynania zuchwałego złodzieja w świątyni obserwowała mieszkanka Brzeska i to ona zaalarmowała policjantów o sytuacji, wskazując sprawcę.

Adam Korta pozostał na stanowisku starosty bocheńskiego. Inauguracyjna sesja pokazała realny układ sił w nowej Radzie Powiatu w Bochni. Prawo i Sprawiedliwość, choć zdobyło najwięcej mandatów, pozostaje w opozycji.

7 maja rozpoczęły się egzaminy dojrzałości. Maturzyści mierzą się tego dnia z językiem polskim. Pisemny egzamin ruszył o godzinie 9 m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni.

W miejscowości Proszówki (powiat bocheński), doszło w poniedziałek 6 maja do pożaru budynku mieszkalnego. Z relacji świadków wynika, iż do pożaru doszło na skutek uderzenia piorunu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Do walki z żywiołem zadysponowano 30 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów ochotników.