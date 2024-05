Prasówka 26.05.2024 z całego tygodnia w Brzesku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce na sobotę i niedzielę 25-26 maja 2024 r. To już ostatnie mecze w ligach centralnych (w sezonie zasadniczym, możliwe są baraże), nasze drużyny walczą o awans i utrzymanie.

Małopolska ma 27 nowych kapłanów. W sobotę (25 maja) – 14 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie w katedrze w Tarnowie, a 13 kolejnych w katedrze na Wawelu. To wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, a jednocześnie najlepszy wynik w kraju. Są bowiem diecezje, w których święceń w tym w ogóle nie będzie.

W najbliższy weekend (25 i 26 maja) będzie niepowtarzalna okazja do tego, aby lepiej poznać historię rodu Sanguszków – byłych właścicieli Tarnowa. W ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zaplanowano m.in. oprowadzanie po ich pałacu i parku w Gumniskach, po niedostępnej na co dzień kaplicy rodowej na Starym Cmentarzu a także będzie okazja do tego, aby zobaczyć z bliska unikalną, książęcą kolekcję szkła i porcelany w ratuszu.