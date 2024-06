Przegląd prasy z tygodnia 16.06.2024. Co działo się w Brzesku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Grodzisko czyli Małpia Wyspa, jest bezludną wyspą położoną na Jeziorze Rożnowskim. Obowiązuje na nią bezwzględny zakaz wstępu i owiana jest wieloma tajemnicami. Budzi wielkie zainteresowanie wśród turystów i mieszkańców. Od lat rządzi tam przyroda, która skrywa zaskakującą historię. Sprawdźcie, co się na niej znajduje i zobaczcie zdjęcia miejsca, które od lat zamknięte jest dla ludzi.

Doda i Dariusz Pachut od jakiegoś czasu tworzą dość tajemniczą parę. Czasami pokazują się publicznie, ale nie publikują już, jak na początku związku, zdjęć na Instagramie. Zazwyczaj "zdradza" ich piesek piosenkarki- Wolfi, który pojawia się u nich na relacjach w jednym czasie. Teraz wybrali się do Szwajcarii, gdzie Pachut wraz z ekipą chce zdobyć kolejny wodospad w ramach projektu "Korona Wodospadów". Pogoda daje im tam w kość!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Brzesku na jednej ze stacji paliw doszło w środę 12.06 rano do niebezpiecznej sytuacji. Samochód zaparkowany obok kompresora zaczął się palić. Na szczęście sytuacja szybko została opanowana, dzięki interwencji strażaków nie było zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu.

Licytacje mieszkań w Małopolsce zaplanowane na lipiec 2024 r. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych w najbliższych tygodniach. Licytacje to doskonała okazja do zakupu mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie – cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

4 czerwca w H15 Boutique Hotel w samym centrum Warszawy swoją premierę miała limitowana edycja perfum Miss Polonia. Powstały one na 95-lecie wyborów miss dzięki współpracy z marką Sorvella Perfume. Z tej okazji powstały aż trzy wyjątkowe zapachy - czerwony, czarny i zielony.

W Jurkowie w powiecie brzeskim doszło we wtorek 11 czerwca do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Droga została zablokowana, są utrudnienia dla kierowców.

Na jednym ze skrzyżowań w centrum Bochni doszło we wtorek 11.06 do zderzenia samochodu osobowego i busa. Kilka osób, które podróżowały busem, jest pod opieką ratowników medycznych. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu.