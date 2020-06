Założył fikcyjny sklep internetowy i przez dwa miesiące oszukiwał klientów

Brzesko. Trzy ciosy nożem kuchennym na ulicy

28-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego zaatakował starszego kolegę i trzykrotnie ugodził go nożem kuchennym. Wszystko rozegrało się w biały dzień na jednej z ulic w Brzesku. Pokrzywdzony z ranami rąk i klatki piersiowej trafił do szpitala. Nożownik trafił do aresztu.