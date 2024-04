Prasówka 14.04.2024 z całego tygodnia w Brzesku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Z niecierpliwością czekamy na wyniki głosowania na burmistrza gm. Czchów oraz do rady miasta. Na które osoby postawili mieszkańcy w obecnej kadencji i kto zdobył najwięcej głosów? Kiedy tylko PKW ogłosi oficjalne wyniki, zamieścimy je w tym artykule.

W Galerii Rondo w Bochni nie będzie już można zostawić samochodu na cały dzień bez ponoszenia opłat. Niebawem zostanie uruchomiony system szlabanowy, obecnie rozwiązanie jest w fazie testowej. Postój do dwóch godzin postój będzie bezpłatny, później trzeba będzie płacić 4 zł za godzinę.

Wiele wskazywało, że tej wiosny zapadnie wyrok w sprawie Czesława K., oskarżonego o zabójstwo swojej żony Grażyny, mieszkanki Borzęcina. Na wniosek obrońcy tarnowski sąd okręgowy dopuścił nowy wniosek dowodowy, co znacząco wydłuży proces.

Wiosna dopiero co przyszła, a już dosłownie "wybuchła". Przyroda błyskawicznie obudziła się po zimie, czego przykładem są m.in. pięknie kwitnące właśnie drzewa owocowe. Dosłownie obsypane kwiatami są wiśnie, czereśnie, grusze, ale również jabłonie. To jeden z najpiękniejszych okresów w ciągu roku w największych w Tarnowie sadach rozciągających się pomiędzy ulicami Klikowską, Szujskiego i Wyszyńskiego. Posadzono je w czasach PRL-u, aby w naturalny sposób chroniły miasto przed wyziewami z Zakładów Azotowych. To miejsce produkcji różnych odmian jabłek, ale również bardzo urokliwy zakątek Tarnowa, który właśnie teraz wygląda wyjątkowo. Zobaczcie zdjęcia z sadu pani Barbary Kubis!

Spragnieni zabawy klubowicze na dobre wrócili do imprezowania w klubie Energy2000 w Przytkowicach. W miniony piątek (5 kwietnia) kultową dyskotekę odwiedził kontrowersyjny Cypis, którego imprezowe przeboje zna wielu klubowiczów. Jak zwykle poza koncertem gwiazdy muzykę serwowali stali didżeje. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.