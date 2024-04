Przegląd tygodnia z 21.04.2024 w Brzesku. Najważniejsze wydarzenia od 14.04 do 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To byłą jedna z najbardziej skandalicznych imprez tego roku w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Popularną dyskotekę w piątek (12 kwietnia) odwiedziła kontrowersyjna influencerka, piosenkarka oraz freak fighterka - Fagata. Klubowicze podczas imprezy mogli usłyszeć jej przeboje: „Bandycka jazda”, „Góra Dół”, „OnlyFans”, „Plastik”. Zobacz, co tam się działo.

Planujesz szybki wypad, ale nie wiesz gdzie? Niespełna godzinę drogi od Krakowa można znaleźć wiele wyjątkowych miejsc wartych uwagi. Zamki, parki i wyjątkowe szlaki. Oto 10 propozycji na spędzenie wiosny. To doskonałe propozycje nie tylko na weekend, ale też na spędzenie nadchodzącej majówki. Zobaczcie sami!

W czwartek 18.04 na autostradzie A4 między węzłami Bochnia i Brzesko doszło do dwóch wypadków. W jednym z nich samochód dachował, a kierowca z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Do drugiego zdarzenia doszło 2 kilometry od pierwszego wypadku, samochód osobowy najechał na tył ciężarówki

Nie w lipcu, ale najwcześniej we wrześniu ma się zakończyć budowa zachodniej obwodnicy Brzeska, która będzie pierwszym etapem sądeczanki. Wykonawca wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wydłużenie terminu realizacji.

Sukienki na wesele dla 50-latki nie muszą być nudne i sztampowe. Kreacje dla dojrzałych pań również mogą się wyróżniać, przyciągać wzrok, jednocześnie zachowując klasę i elegancję. Wraz ze zbliżającym się sezonem ślubnym, coraz częściej rozglądamy się za stylizacjami na ten wyjątkowy dzień. Podpowiadamy, jakie sukienki są modne i jednocześnie pasują dojrzałym kobietom.