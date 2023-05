Maj 2023 w Brzesku: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2023

Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Za konsolą stanął DJ Omen, a na sali dance wystąpił zespół Playboys. Zobaczcie, co tam się działo.

Klub Space w Czchowie od lat przyciąga tłumy imprezowiczów, którzy mogą bawić się na trzech poziomach. Jest tam muzyka biesiadna, klubowa a także karaoke. To ta różnorodność sprawia, że lokal nie narzeka na brak zainteresowania. Trzypoziomowy klub cieszy się dużą popularnością nawet wśród sądeczan, którzy chętnie odwiedzają to miejsce. Zobacz zdjęcia z imprezy.

Prawie 1,6 mln zł z budżetu państwa trafi do szpitala w Brzesku. Dzięki temu placówka będzie mogła przeprowadzić modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej. Inwestycja obejmie zakup aparatury medycznej oraz dostosowanie pomieszczeń do aktualnych wymogów.

Policjanci brzeskiej drogówki podjęli pościg za kierującym subaru, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, uciekając, stracił panowanie nad pojazdem i dachował. 21-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Małopolska to prawdziwe zagłębie zamków – jest ich tu ponad 100, na czele z przesławnym Wawelem. Wybraliśmy dla Was 13 najbardziej niezwykłych zamków Małopolski, które warto odwiedzić w czasie weekendowych wycieczek niedaleko Krakowa. Są wśród nich gotyckie ruiny i renesansowe cuda architektury, niektóre są nawiedzone, inne skrywają legendarne skarby, wszystkie są fascynujące. Poznajcie 13 niesamowitych zamków Małopolski.