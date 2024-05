Prasówka tygodniowa z 5.05.2024 w Brzesku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Brzesko, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Co warto zobaczyć w Polsce? Zobacz moją subiektywną listę aż 25 najpiękniejszych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić choć raz w życiu. To gotowe pomysły na weekend, urlop czy wakacje dla miłośników wędrówek, zwiedzania i podziwiania. Na liście są zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO i inne miejsca w Polsce, które po prostu trzeba zobaczyć. Sprawdź, gdzie już byłeś, a gdzie jeszcze powinieneś się udać.

Anita Gosztyła z Trzebin to jedna z 30 pięknych kobiet, które zakwalifikowały się do finału konkursu Miss Województwa Małopolskiego w 2024. Już niebawem, bo ż 12 maja odbędzie się w Krakowie finałowa gala konkursu, na której urodziwe panie walczyć będą o koronę Miss Małopolski i przepustkę do zmagań o tytuł Polskiej Miss. Zobacz zdjęcia Anity Gosztyły na instagramie.