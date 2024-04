Prasówka z całego tygodnia 28.04.2024 w Brzesku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Brzesko, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W kalendarzu – 26 kwietnia to Dzień Drogowca i Transportowca. Dzięki ich pracy podróżowanie samochodem jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Budowane są coraz lepsze drogi, którymi przemieszczają się codziennie tysiące samochodów. To gigantyczna zmiana względem tego, z czym musieli się zmagać kierowcy niespełna sto lat temu. W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego znaleźliśmy zdjęcia z 1935 roku, kiedy budowano drogę z Krakowa do Lwowa, przez Tarnów. Wcześniej miasta łączył szlak, który kompletnie nie przypominał drogi, a przejazd niespełna 100-kilometrowej trasy zajmował pół dnia, a nie godzinę, jak to jest obecnie autostradą.

Wielkie korki na obwodnicy Krakowa. To skutek porannego wypadku przy węźle Łagiewnickim autostrady A4. Doszło tu do wypadku tira z naczepą, który przewrócił się na bok. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Cały czas występują bardzo duże utrudnienia w ruchu (godz. 10). Problemów na drogach jest jednak więcej. Do dwóch wypadków doszło na zakopiance.