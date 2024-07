Prasówka Brzesko 1.07.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Upalna pogoda nie zniechęciła stałych bywalców Bazaru na Starówce do odwiedzenia placu targowego Burek w Tarnowie. Niedzielna (30 czerwca) odsłona popularnego kiermaszu była jednocześnie pierwszą, podczas tegorocznych wakacji. Stoły aż uginały się od wystawionych przedmiotów, a sprzedających było tak wielu, że niektórzy rozstawili swoje kramy na bruku. Skoro mamy wakacje i lato, to też na bazarze można było wyszukać sporo "skarbów", które wiążą się z tym wyjątkowym czasem urlopów i zasłużonego odpoczynku. Sporym zainteresowaniem cieszyły się m.in. książki, w tym przewodniki, wyjątkowa biżuteria, ozdoby do domów i ogrodów, wśród których było m.in. dużo drewnianych... kotów o wymyślnych kształtach czy też makiet żaglowców. W galerii prezentujemy, co ciekawego można było kupić dzisiaj na Burku. Wyjątkowe przedmioty i niepowtarzalna atmosfera powrócą w to miejsce za dwa tygodnie.