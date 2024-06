Prasówka z całego tygodnia 30.06.2024 w Brzesku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę (29 czerwca) na jednej z posesji w miejscowości Rdzawa (gmina Trzciana). 2-latek topił się w basenie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który zabrał dziecko do szpitala w Krakowie.

28 czerwca odbył się wielki finał Miss Polonia 2024. Tytuł najpiękniejszej Polki, a także nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych, voucher edukacyjny na 10 tys. zł oraz suknia trafiły do Mai Klajdy - kandydatki pochodzącej z Łęcznej w woj. lubelskim. Wydarzenie jak zwykle cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności. Nic dziwnego - to najstarszy i najbardziej prestiżowy tego typu konkurs w Polsce. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

W wakacje nie można się nudzić. Dlatego jeśli nie masz planów i nie wiesz co zrobić z wolnym czasem, przygotowaliśmy listę małopolskich parków rozrywki i aquaparków. Dobrą informacją jest to, że stworzone są one nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Sprawdź nasze zestawienie, dowiedz się, ile kosztuje bilet wstępu oraz jakie są godziny otwarcia.