Ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 75 w Okocimiu w związku z budową sądeczanki

Duże utrudnienia na DK75 w Okocimiu koło Brzeska, ruch wahadłowy do 10 października

Ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 75 w Okocimiu został wprowadzony we wtorek 5.09.2023 o godz. 11.

- Będziemy wymieniali nawierzchnię drogi, budowali nowy chodnik, kanalizację deszczową i kanał technologiczny. Prace są związane z budową zachodniej obwodnicy Brzeska - poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ruch wahadłowy będzie sterowany ręcznie, zaś nocą (od 22 do 6) będzie obowiązywała sygnalizacja świetlna. Utrudnienia potrwają do 10 października.

Budowa zachodniej obwodnicy Brzeska trwa od września 2022 roku. Trzykilometrowy odcinek będzie stanowił pierwszy etap sądeczanki. Pozwoli on ominąć od zachodu Brzesko, co znacznie ułatwi poruszanie się od Nowego Sącza w kierunku autostrady A4. Po jej wybudowaniu kierowcy nie będą już musieli wjeżdżać do centrum Brzeska, aby dotrzeć do ronda, na którym łączą się drogi krajowe nr 75 i 94, tylko będą mogli ominąć je od zachodu. Budowana droga będzie miała dwa pasy ruchu na każdej z jezdni.