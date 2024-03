Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Brzesko, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przegląd tygodnia: Brzesko, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.

Na liście poparcia kandydatów na radnych PiS w gminie Bochnia znalazło się nazwisko osoby nieżyjącej od 2022 roku. Gminna komisja wyborcza dopatrzyła się też innych nieprawidłowości i odmówiła rejestracji list w dwóch okręgach. W efekcie oznacza to brak możliwości wystawienia przez PiS kandydata na wójta tej gminy.