Tygodniowy przegląd prasy 7.04.2024: Brzesko, 31.03-6.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przegląd tygodnia: Brzesko, 7.04.2024. 31.03 - 6.04.2024: top 3 artykuły

📢 TOP 10 najdroższych samochodów używanych na sprzedaż z powiatów bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego. Luksusowe maszyny warte tyle co dom Dla ogółu użytkowników samochód to narzędzie to przemieszczania się, którego wartość nie przekracza zwykle kilkudziesięciu, a często nawet kilkunastu tysięcy złotych. Ale są tacy pasjonaci motoryzacji, dla których cena nie ma znaczenia, bo cacka, jakimi jeżdżą, warte są tyle, co dom. Poniżej prezentujemy zestawienie najdroższych luksusowych samochodów używanych, wystawionych na sprzedaż przez osoby prywatne w serwisie Otomoto.pl. Wartość najdroższego to grubo ponad 800 tys. zł. Zobaczcie, ile mogą dziś kosztować cztery kółka. 📢 Poznań Motor Show 2024. Zobacz premiery samochodów na targach w Poznaniu Poznań Motor Show to coroczna impreza skupiająca fanów motoryzacji. Oprócz doskonale znanych producentów samochodów, odwiedzający mogą zapoznać się m.in. z ofertą chińskich marek aut, które przebojem wkraczają na polski rynek.

📢 Prokuratura oskarża biskupa tarnowskiego o zwłokę w informowaniu organów ścigania o dwóch księżach pedofilach. Hierarcha czuje się niewinny Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko biskupowi tarnowskiemu pod zarzutem niepowiadomienia w porę organów ścigania o dwóch przypadkach księży pedofilów. Kuria nie kryje zaskoczenia, tłumacząc, że na polecenie biskupa zawiadomienia zostały skierowane. Zdaniem śledczych nastąpiło to jednak za późno, bo dopiero po ok. 3 latach, podczas gdy przepis wymagał od hierarchy działania niezwłocznego.

Tygodniowa prasówka 7.04.2024: 31.03-6.04.2024 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Podwójne morderstwo w Spytkowicach. Śledczy odnaleźli narzędzie zbrodni. Sprawca zabił dwie kobiety siekierą Mieszkańcy niewielkich Spytkowic w pow. wadowickim nie potrafią zrozumieć, jak mogło dość do takiej tragedii. W środę 3 kwietnia znaleziono tam ciała dwóch kobiet - matki z córką, 73-letniej Stanisławy i 48-letniej Elżbiety. O zbrodnię podejrzewany jest ich najbliższy krewny, czyli syn i brat - 54-letni Mirosław Marek, miał jej dokonać siekierą. Z domu wyjechał prawdopodobnie we wtorek samochodem swojej siostry. Jak ostrzega policja, mężczyzna może być niebezpieczny.

📢 Prof. Jan Blecharz spotkał się z uczniami szkoły podstawowej w Okocimiu, opowiadał o swojej pasji do sportu i nauki W Publicznej Szkole Podstawowej w Okocimiu gościł prof. Jan Blecharz, pochodzący z tej miejscowości psycholog sportu. Uczony spotkał się z uczniami tej szkoły. Towarzyszyli mu m.in. Marek Latasiewicz, dziennikarz sportowy akredytowany na Igrzyska Olimpijskie w Atlancie w 1996 r. 📢 Tarnowianin zwycięzcą "Milionerów". Tomasz Boruch poradził sobie ze wszystkimi pytaniami i zgarnął główną wygraną w popularnym teleturnieju Tomasz Boruch z Tarnowa jako siódmy gracz w historii polskiej edycji programu „Milionerzy” sięgnął po główną wygraną w tym popularnym telewizyjnym teleturnieju. 30-latek bezbłędnie poradził sobie ze wszystkimi 12 pytaniami i zgarnął milion złotych nagrody. 📢 Kultowa dyskoteka znów działa. Energy 2000 w Przytkowicach otwarło wrota imprezowego raju. Gorąca, wielkanocna biba. Zobacz zdjęcia Spragnieni zabawy klubowicze wrócili do imprezowania w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kultowa dyskoteka przez ostatnie tygodnie była zamknięta, a klubowicze musieli pościć od dobrej zabawy. Klub Energy2000 w Przytkowicach leżących w gminie Kalwaria Zebrzydowska, co roku zamykany jest na okres postu. Teraz jednak znów odbywają się tam weekendowe imprezy. Tę pierwszą po przerwie uświetnił najpopularniejszy polski producent muzyczny i jeden z najlepszych DJ-ów w naszym kraju - C-Bool. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Działacze KBC Nowa Nadzieja o radnym z Bochni, który prowadził samochód mając prawie 3 promile. Jest szybka reakcja. Wideo 55-latek z Bochni, który prowadził samochód, mając blisko 3 promile alkoholu, to radny powiatu bocheńskiego, ubiegający się o reelekcję. Sprawę nagłośnili działacze komitetu KBC Nowa Nadzieja. Już nastąpiła reakcja zarówno radnego, jak i komitetu, z którego kandyduje.

📢 Tak w 2005 roku tarnowianie żegnali zmarłego Jana Pawła II. Przed papieskim pomnikiem przy katedrze płonęły tysiące zniczy 2 kwietnia mija kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II. Aż trudno uwierzyć, że to już 19 lat, jak Papież-Polak odszedł do Domu Ojca. Miejscem, w którym poruszeni tarnowianie gromadzili się najliczniej w tych szczególnych dniach po śmierci Ojca Świętego był Plac Katedralny. Wokół pomnika Papieża zapłonęło tysiące znicze, przynoszonych przez pogrążonych w smutku mieszkańców miasta i całego regionu. W pierwszych dniach przychodziło ich tak wielu, że plac nie był w stanie wszystkich pomieścić. Największe tłumy zbierały się wieczorami na Apelu Jasnogórskim, wspólnej modlitwie różańcowej. Śmierć Papieża uczczono również apelami w szkołach, m.in. w tarnowskiej SP nr 23 noszącej imię Jana Pawła II. W całym mieście trwała żałoba narodowa. Zamknięte były muzea, kina i placówki kulturalne. A biało-czerwone i papieski flagi były przewiązane kirem. Zobaczcie zdjęcia z naszego redakcyjnego archiwum z 2005 roku!

📢 W Bochni na os. Niepodległości powstał mural z wizerunkiem Ignacego Paderewskiego w ramach cyklu z cyklu Ojcowie Niepodległości Elewację kolejnego bloku na osiedlu Niepodległości w Bochni ozdobiła postać Ignacego Paderewskiego. Mural będący kontynuacją cyklu Ojcowie Niepodległości, wykonało Stowarzyszenie Bocheńscy Patrioci w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Bochni. Kilka miesięcy wcześniej na tym samym osiedlu powstał mural Józefa Piłsudskiego. 📢 Prezes Kopalni Soli Bochnia odwołany, odmieniona rada nadzorcza ogłosiła konkurs na nowego prezesa zarządu W Kopalni Soli Bochnia doszło do zmian w składzie rady nadzorczej, odwołano również prezesa Zygmunta Dobrowolskiego. Obecnie rozpisany jest konkurs na stanowisko prezesa zarządu, który pokieruje spółką.

📢 Poświąteczny drogowy koszmar na A4. Pożar samochodu pod Brzeskiem, wielki korek w stronę Krakowa Powrót z Rzeszowa A4 do Krakowa zamienił się w koszmar. Ruch i tak był duży z powodu powrotów z rodzinnych świąt, ale na trasie w rejonie Brzeska w ogniu stanęło auto. Trwa akcja strażaków, tworzy się ogromny korek. Kierowcy tworzą przejazd dla wozów bojowych strażaków.

📢 Wypadek na DK 94 koło Bochni. W Łazach zderzyły się dwa motocykle. Są ranni i duże utrudnienia w ruchu Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, który wydarzył się w Poniedziałek Wielkanocny (1 kwietnia) na Drodze Krajowej nr 94 w Łazach koło Bochni. Obaj ranni to motocykliści. W wyniku zderzenia są duże utrudnienia w ruchu. 📢 TOP 20 atrakcji pod Tarnowem, gdzie warto się wybrać, żeby odpocząć na łonie przyrody. To doskonałe miejsca na wiosenną wycieczkę w plener! Pogoda zachęca do tego, aby zakosztować świeżego powietrza i wybrać się za miasto na krótką wycieczkę, aby poszukać oznak wiosny. A tych jest już bardzo dużo. Przyroda ewidentnie rodzi się do życia po zimie. Nie potrzeba wcale jechać daleko, aby odetchnąć świeżym powietrzem, nacieszyć się pięknymi widokami i naładować wewnętrzne akumulatory, a przede wszystkim odpocząć. W okolicy Tarnowa jest mnóstwo atrakcyjnych miejsc, gdzie warto się wybrać właśnie teraz w ramach prologu do nadchodzącego sezonu turystycznego. W galerii prezentujemy 20 propozycji na wiosenny wypad za miasto!

📢 Biecz. Podhalanin umocnił się na pierwszym miejscu w ligowej tabeli po zwycięstwie na Okocimskim Brzesko W pierwszym meczu wiosennej rundy 5. ligi piłki nożnej Podhalanin Biecz podejmował Okocimskiego Brzesko. By dopingować drużynę z Biecza, na stadion na Załawiu stawiło się prawie 600 osób. Stadion przywitał kibiców nowymi krzesełkami zainstalowanymi na widowni.

