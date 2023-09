Wypadek na DK75 koło Czchowa, 11 osób rannych. W akcji dwa śmigłowce LPR i sześć karetek pogotowia. Jedna z osób rannych oddaliła się

Poważny wypadek w Będzieszynie koło Czchowa, 11 osób rannych, droga krajowa nr 75 zablokowana, 15.09.2023

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 75 w Będzieszynie (gmina Czchów) w piątek 15.09.2023 ok. godz. 9.50. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe, którymi podróżowało jedenaście osób, w tym dzieci. Według najświeższych informacji wszyscy doznali obrażeń, a dwie osoby są w stanie ciężkim.

Z policyjnych informacji wynika, że jedna z osób uczestniczących w wypadku oddaliła się. - Najprawdopodobniej to mężczyzna, wiemy to z relacji osoby postronnej. Nie mamy rysopisu tej osoby, być może była w szoku, natomiast posiada obrażenia i apelujemy do wszystkich, którzy ją widzieli, o kontakt z służbami - mówi asp. sztab. Ewelina Buda, rzeczniczka brzeskiej komendy.

Jak na razie policja nie ustaliła przyczyn wypadku. Wszyscy jego uczestnicy trafili do szpitali. Część osób to cudzoziemcy.