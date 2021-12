Grudzień w Brzesku: Przegląd prasy z listopada 2021 w Brzesku, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd listopada 2021 w Brzesku: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę przez powiat tarnowski i Tarnów przejechała pokaźna kolumna wojsk słowackich. Widok wojskowych sanitarek, ciężarówek, wozów opancerzonych, w tym zwłaszcza potężnych armatohaubic ZUZANA 2 budził duże zainteresowanie zarówno wśród kierowców, jak i mieszkańców, koło domów których pojazdy się przemieszczały.

W niedzielę 28 listopada już po raz trzeci w Tarnowie odbywa się Targ Regionalny. Na zadaszonym placu przy ulicy Giełdowej można zaopatrzyć się w owoce, warzywa i różnego rodzaju przetwory i produkty żywnościowe. Powodzeniem cieszą się przede wszystkim sery, domowe wędliny i chleb, ale sporo osób zagląda również na stoiska, na których sprzedawane są miody i produkty pszczele oraz soki, syropy, czy suszone zioła i kwiaty. Wielu potraktowało niedzielny targ do tego, aby zaopatrzyć się już w oryginalne i zdrowe prezenty mikołajkowe. Atutem wydarzenia organizowanego przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego jest to, że na targu preferowana jest sprzedaż bezpośrednia, dzięki czemu można nie tylko porozmawiać z rolnikiem, sadownikiem czy producentem żywności, ale również kupić towar taniej, bez marży, którą narzucają sklepy. Targ potrwa do godz. 15. Kolejny - "bożonarodzeniowy" planowany jest na 19 grudnia.