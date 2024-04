Przegląd prasy z marca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Brzesku?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Brzeska najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Wielki Piątek tłumy pielgrzymów wzięły udział w Drodze Krzyżowej. Zobacz zdjęcia”?

Przegląd marca 2024 w Brzesku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Wielki Piątek tłumy pielgrzymów wzięły udział w Drodze Krzyżowej. Zobacz zdjęcia W Kalwarii Zebrzydowskiej trwają obchody Wielkiego Tygodnia. W uroczystościach Wielkiego Piątku uczestniczyły tłumy pielgrzymów, idąc w Drodze Krzyżowej z Jezusem na Wzgórze Ukrzyżowania. 📢 Poruszająca Pasja w Tarnowie Mościcach. Tłumy mieszkańców miasta i regionu towarzyszyły aktorom odtwarzającym Mękę Pańską. Galeria zdjęć! To było niezwykle poruszająca i głęboka w swoim przekazie inscenizacja Pasji Jezusa Chrystusa. Mowa o wyjątkowym misterium Męki Pańskiej, które odbyło się we wtorek (26 marca) w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie Mościcach. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko sto osób – aktorów, wokalistów i muzyków, ale także obsługi technicznej, operatorów światła i dźwięku. Wielu to członkowie wspólnoty Domowego Kościoła i Mężczyzn św. Józefa. W postać Jezusa wcielił się po raz kolejny Karol Gut. Największe widowisko pasyjne w Tarnowie obserwował tłum mieszkańców. Zaczęło się ono w kościele wjazdem Jezusa do Jerozolimy, a zakończyło na zewnątrz świątyni sceną ukrzyżowania. W galerii prezentujemy zdjęcia, które podczas mościckiej Pasji wykonał Tomasz Wózek.

📢 Wybory 2024. Kandydaci do rady miasta i kandydaci na burmistrza w gm. Brzesko W najbliższym czasie odbędą się wybory samorządowe 2024. Poznaliśmy kandydatów na burmistrza i do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4. Kto będzie walczył o mandaty w Twoim okręgu? Prezentujemy wszystkich kandydatów. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów.

Prasówka kwiecień Brzesko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Brzeska. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sentymentalna podróż do Tarnowa z lat 90-tych. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! Pamiętacie te miejsca, budynki, wydarzenia? Pamiętacie pierwszy McDonald's w Tarnowie? Jak wyglądał poprzedni budynek teatru, kino Krakus, Burek i Kapłanówka, tarnowski Rynek czy reprezentacyjne ulice w mieście? A może wspominacie wciąż Uniwersjadę Zimową, festiwal Bezan, wybory miss czy wydarzenia, które towarzyszyły obchodom święta miasta? Wydaje się, że było to tak niedawno, a jednak, kiedy przegląda się zdjęcia wykonane w latach 90. - u schyłku XX wieku to z większości z nich wyłania się zupełnie inny Tarnów niż obecnie. Wielu budynków czy ówczesnych zakładów próżno szukać dzisiaj w scenerii miasta. Są jednak wciąż w Tarnowie ulice i miejsca, gdzie niewiele zmieniło się od tego czasu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Tarnowa z lat 90. Pochodzą one z naszego redakcyjnego archiwum, a także ze strony Nostalgikon.pl, użyczone przez stowarzyszenie Miasta w Internecie (realizator projektu Cyfrowy Most Pokoleń). Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Piękne palmy wielkanocne znów ozdobiły Rynek w Lipnicy Murowanej. Konkurs Palm zorganizowano tam już po raz 65. Zobacz zdjęcia i wideo W Niedzielę Palmową w Lipnicy Murowanej już po raz 65. zorganizowano konkurs palm i rękodzieła artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Rynek stał się kolorowy za sprawą pięknych palm, przygotowywanych całymi rodzinami. Każdą palmę oceniają jurorzy. Konkursowi towarzyszy kiermasz wielkanocny z licznymi stoiskami. "Gazeta Krakowska" jest patronem medialnym tego wydarzenia. 📢 Piękne pisanki, kraszanki, palmy i ozdoby związane z Wielkanocą na kiermaszu w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. To prawdziwe cuda! Sale wystawowe Muzeum Etnograficznego w Tarnowie wypełniły piękne pisanki i kraszanki, palmy, pająki oraz inne ozdoby, zgłoszone na 33. edycję "Regionalnego Konkursu na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy". Wydarzenie zorganizowały Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu wspólnie z tarnowskim muzeum. Jego zwieńczeniem był zorganizowany w sobotę (23 marca) kiermasz połączony z wręczeniem nagród twórcom tych wyjątkowych prac. Zobaczcie te niezwykłe dzieła, wykonane przez małych i dużych artystów z czterech podtarnowskich powiatów!

📢 Pierwsze wiosenne burze w regionie tarnowskim. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, w wielu domach nie ma prądu W sobotę (23 marca) przez region tarnowski przeszła burza, której towarzyszyły silne podmuchy wiatru i opady deszczu. Najwięcej pracy przy usuwaniu skutków nawałnicy mieli strażacy w powiecie bocheńskim. 📢 Pierwszy dzień wiosny kusi uczniów! Wagary mogą jednak słono kosztować. Memy na dzień wagarowicza 21.03.2024 Dzień wagarowicza to bardzo nieoficjalne szkolne święto z długą tradycją: lubiane przez uczniów, a mniej przez nauczycieli i rodziców. Wprawdzie od pewnego czasu wiele szkół wychodzi mu naprzeciw i w pierwszy dzień wiosny organizuje dzień wolny od lekcji (kino, teatr, zajęcia sportowe), ale mniej lub bardziej intensywnie obchodzą je kolejne pokolenia. Choć jak trafnie podsumowuje to jeden z memów: "sami uciekali z lekcji, a nam nie pozwalają". Dzień wagarowicza 2024 wypada w czwartek 21 marca.

📢 W Brzesku zamontowano system monitoringu na terenie skateparku, obiekt już gotowy Na terenie skateparku w Brzesku zakończył się montaż systemu monitoringu. Wyczekiwana przez młodzież inwestycja jest już gotowa i można z niej korzystać. Prace nad nią pochłonęły 2,4 mln zł. 📢 Pierwsze wnioski w trybie wyborczym w powiecie brzeskim oddalone. Poszło o wydatki gm. Czchów na paliwo oraz banery w gm. Brzesko Kampania wyborcza nabrała już tempa. Sąd Okręgowy w Tarnowie rozpatrzył już dwa wnioski złożone w trybie wyborczym z terenu powiatu brzeskiego. Jeden dotyczył gminy Czchów, drugi gminy Brzesko. W obu przypadkach sąd oddalił powództwa komitetów wyborczych. 📢 Gmina Czchów odbuduje basztę i zamek, jest pozytywna opinia konserwatorska. Zobacz wideo Jeszcze w 2024 roku ma się rozpocząć rekonstrukcja zespołu zamkowego na grodzisku w Czchowie. Pierwszym etapem będzie odbudowa baszty wraz z jej zadaszeniem. Władze gminy Czchów mają na ten cel dostać dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł.

📢 W Bochni zoperowano pacjenta z guzem nowotworowym o średnicy ok. 35 cm Zespół lekarzy z Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Powiatowym w Bochni zoperował 37-letniego pacjenta z ogromnym guzem-mięsakiem przestrzeni zaotrzewnowej. Guz został usunięty w całości wraz z dużym fragmentem jelita cienkiego, jelita grubego oraz częścią moczowodu. 📢 Marek Rudnik, kandydat na burmistrza Bochni, zaprezentował swój program i kandydatów na radnych. Zobacz wideo Marek Rudnik, kandydat na burmistrza Bochni z ramienia komitetu Bochniacy dla Bochni, przedstawił swój program oraz kandydatów na radnych. Jego priorytetem jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych Bochni.

📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. W sobotę półfinał. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.

