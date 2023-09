Już rok budują I etap sądeczanki, zachodnia obwodnica Brzeska ułatwi życie mieszkańców i kierowców. Zdjęcia i wideo

Postępy prac przy budowie I etapu sądeczanki w Brzesku

- Droga, mimo że krótka, prowadzi przez teren o znacznych różnicach wysokości terenu. Sięgają one pięćdziesięciu metrów. Dlatego też trasa początkowa od ronda w Jasieniu będzie poprowadzona przede wszystkim w wykopie, a następnie na nasypach wzdłuż brzegów Uszwicy. Jak dotąd wykopaliśmy ok. 100 tysięcy metrów sześciennych gruntu, z czego prawie połowa została już wykorzystana do budowy nasypów - wyjaśnia Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Budowa I etapu sądeczanki w Brzesku: co jeszcze zostało do wykonania?

Przed drogowcami dalsze prace ziemne, do wykopania pozostało ok. 300 tysięcy metrów sześciennych gruntu oraz skończenie budowy nasypów i wykonanie ostatnich prac związanych z przebudową sieci.

Do zrobienia została większość kanalizacji deszczowej, która będzie odpowiadała za odwodnienie łącznika. - Niedługo rozpoczniemy budowę wiaduktu, którym ul. Pomianowska będzie biegła nad obwodnicą. Finalne prace w ramach tej inwestycji to budowa samej konstrukcji drogi i jej nawierzchni.

- Dzięki budowie tej obwodnicy część miasta zostanie odkorkowana. Pamiętajmy, że cały transfer z autostrady w kierunku Nowego Sącza odbywa się do tej pory przez centrum miasta. Jest to niezwykła uciążliwość, tym bardziej że dodatkowy strumień samochodów ciężarowych, jadących od browaru, powoduje permanentne korki zwłaszcza w godzinach szczytu. Wybudowanie tej obwodnicy w sposób znaczący poprawi komfort jazdy przez miasto i cały tranzyt będzie się odbywał obwodnicą - mówi Tomasz Latocha, burmistrz Brzeska.

Nowa droga powstaje między rondem w Jasieniu na DK94 a drogą krajową nr 75 w Okocimiu. Ma blisko 3 km długości (dokładnie 2993,4 m). Trasa określana jest mianem łącznika brzeskiego, ponieważ łączy węzeł Brzesko na autostradzie A4 z DK94 i DK75.

Pierwszy odcinek łącznika ma 2,1 km i funkcjonuje od 2016 roku. Biegnie od węzła na A4 i DW768 do ronda na DK94, łącząc nową czwórkę ze starą (przypomnijmy, że DK94 to dawna DK4). Budowany odcinek pozwoli na przejazd z autostrady dalej na południe, w kierunku Sądecczyzny, z ominięciem Brzeska. Odciąży to ruch w mieście na ulicach Kościuszki, księdza Popiełuszki i Mickiewicza. Przejeżdża nimi codziennie nawet 23 tysiące pojazdów. Ta droga jest równocześnie pierwszym powstającym odcinkiem sądeczanki, przygotowywanej w nowym przebiegu drogi krajowej nr 75 do Nowego Sącza.