Listopad w Brzesku: Przegląd prasy z października 2023 w Brzesku, najważniejsze informacje miesiąca

Stroiki z chryzantem na cmentarz to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia!

W poniedziałek 30.10 w Bochni uruchomiono zakład opiekuńczo-leczniczy wraz z hospicjum stacjonarnym. Obiekt powstał przy ul. Karolina nakładem 22 mln zł. W porównaniu do dotychczasowego ZOL-u liczba miejsc wzrośnie z 22 do 80. Oprócz tego przygotowano 20 miejsc hospicyjnych. Pierwsi pacjenci trafią do nowego ośrodka 2 listopada.