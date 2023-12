Prasówka z całego tygodnia 24.12.2023 w Brzesku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Nieprześni koło Bochni karpie hoduje się od trzech pokoleń. Lucjan Zapała produkuje kilka ton ryb rocznie. Zobacz wideo”?

Przegląd tygodnia: Brzesko, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 W Nieprześni koło Bochni karpie hoduje się od trzech pokoleń. Lucjan Zapała produkuje kilka ton ryb rocznie. Zobacz wideo Ostatni tydzień przed Bożym Narodzeniem to dla Lucjana Zapały niezwykle pracowity czas. Wstaje długo przed świtem, by rozwozić karpie do marketów. Popołudniami sprzedaje rybę w domu. Karp wpisał się w tradycję rodziny. Jego hodowlą zajmował się najpierw dziadek pana Lucjana, potem jego ojciec. Teraz on produkuje rocznie do 5 ton ryb. 📢 Nie żyje słynny śląski kabareciarz i artysta Krzysztof Respondek. Miał 54 lata 22 grudnia 2023 zmarł słynny śląski kabareciarz, aktor i artysta - Krzysztof Respondek. O jego śmierci poinformował przyjaciel z kabaretu Rak, Krzysztof Hanke.

📢 Ślisko na drogach w regionie. Wypadek w Sterkowcu, dachowanie w Lewniowej, zablokowana droga wojewódzka nr 965 w Rozdzielu Krótkie, ale intensywne opady śniegi w piątkowy poranek 22.12 spowodowały wiele niebezpiecznych sytuacji na drogach. W powiatach bocheńskim i brzeskim doszło do co najmniej trzech wypadków bądź kolizji. Bardzo trudna sytuacja występuje na drodze wojewódzkiej nr 965 w Rozdzielu w powiecie bocheńskim.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Gnojniku otwarto nowoczesne Centrum Kultury i Rekreacji, jego budowa kosztowała ponad 12 mln zł W Gnojniku można już korzystać z nowego gmachu, w którym mieści się wiele instytucji związanych z szeroko rozumianą kulturą i sportem. Budowa Centrum Kultury i Rekreacji pochłonęła 12 mln zł, z czego ponad 8 mln zł stanowiła dotacja z Unii Europejskiej.

📢 Podziemna pasterka w Kopalni Soli Bochnia, nabożeństwo odbędzie się przed południem w Wigilię. Zobacz wideo Kopalnia Soli Bochnia jak co roku organizuje pasterkę w kaplicy świętej Kingi 212 metrów pod ziemią. Uroczystość uświetni Orkiestra Dęta Kopalni Soli w Bochni wykonując kolędy. Nabożeństwo sprawowane jest o nietypowej porze, bo nie o północy, ale w godzinach porannych. 📢 Brak planów na święta? W Krakowie nie będziesz się nudzić. Oto lista atrakcji Spędź święta w Krakowie. Dla tych, którzy planują przyjechać w tym wyjątkowym czasie do stolicy Małopolski zdecydowanie nie zabraknie atrakcji. Choinki, błyszczące lamki, spotkania z rodziną, zapachy świątecznych potraw i grzanego wina, świąteczne piosenki to wszystko zdecydowanie kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Jak połączyć to wszystko i nie nudzić się? Oto świąteczna lista atrakcji, dostępnych w Krakowie.

📢 W Bochni będą przenosiny przystanku startowego autobusów i busów: z Placu Pułaskiego w rejon dworca PKP. Wideo Władze Bochni szykują zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Plac Pułaskiego, który od lat był przystankiem początkowym dla wielu autobusów i busów, stanie się przystankiem przelotowym. Punkt startowy zostanie przeniesiony na węzeł przesiadkowy wybudowany obok dworca kolejowego. 📢 "Pilne! Rasowy szczeniak do oddania za darmo" - takie ogłoszenia to oszustwo! Masowo pojawiają się na Facebooku Ma na imię Kessy/Juana, uroczy francuski buldog/maltańczyk. Ma trzy i pół miesiąca i jest w doskonałej kondycji. Patrzy na ciebie ślicznymi oczkami ze zdjęcia. Nic tylko przygarnąć, i to za darmo, gdy za szczeniaka takiej rasy trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. Takie ogłoszenia co jakiś czas pojawiają się na Facebooku. Wielu dało się już "naciąć" i gorzko żałują. To perfidne oszustwo. Można stracić wiele pieniędzy.

📢 Bezdomna, wyziębiona kobieta mieszkała w Puszczy Niepołomickiej koło Bochni. Z pomocą przyszli jej leśnicy i policja Przez kilka dni barak turystyczny na terenie Puszczy Niepołomickiej był domem bezdomnej kobiety. Na szczęście pracownicy służby leśnej zauważyli ją i zgłosili sprawę na policję. Funkcjonariusze znaleźli bezdomną, wyziębioną 42-latkę. Dzięki szybkiej interwencji bezdomna trafiła do miejsca, w którym otrzyma niezbędną opiekę oraz nocleg. 📢 W KGW "Pełna Chata" w Szczepanowicach czuć zbliżające się święta. Panie przygotowują bożenarodzeniowe ozdoby i wigilijne potrawy. WIDEO Lepią uszka, przygotowują pierogi z kapustą i pieką pierniki. W Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich "Pełna Chata" w Szczepanowicach czuć już zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Panie oprócz potraw na wigilijny stół wykonują także ozdoby na choinkę i stroiki.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Konstytucjonalistka- Zajęcie mediów publicznych jest nielegalne