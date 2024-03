Prasówka 29.03.2024 Brzesko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzeska

Prasówka Brzesko 29.03: top 3 artykuły z wczoraj

To było niezwykle poruszająca i głęboka w swoim przekazie inscenizacja Pasji Jezusa Chrystusa. Mowa o wyjątkowym misterium Męki Pańskiej, które odbyło się we wtorek (26 marca) w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie Mościcach. W przedsięwzięciu wzięło udział blisko sto osób – aktorów, wokalistów i muzyków, ale także obsługi technicznej, operatorów światła i dźwięku. Wielu to członkowie wspólnoty Domowego Kościoła i Mężczyzn św. Józefa. W postać Jezusa wcielił się po raz kolejny Karol Gut. Największe widowisko pasyjne w Tarnowie obserwował tłum mieszkańców. Zaczęło się ono w kościele wjazdem Jezusa do Jerozolimy, a zakończyło na zewnątrz świątyni sceną ukrzyżowania. W galerii prezentujemy zdjęcia, które podczas mościckiej Pasji wykonał Tomasz Wózek.