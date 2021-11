Prasówka Brzesko 30.11.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzesku nie minęło Cię nic ważnego

Na drodze powiatowej w centrum Siedlca doszło w poniedziałkowe popołudnie (29.11.2021) do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Kierowca stracił panowanie nad samochodem osobowym i wjechał w ogrodzenie. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało.

Tak mieszkają Adam i Izabela Małyszowie! Zaglądamy do ich pięknej posiadłości w Wiśle. Jak wyglądają wnętrza domu Małyszów? Co lubią robić w wolnych chwilach? Wszystko zobaczycie w naszej galerii zdjęć.

Na jednym z płatnych parkingów w Bochni powstała stacja do ładowania samochodów elektrycznych. Jej innowacyjność polega na tym, że jest integrowana z parkomatem i opłatę za naładowanie auta można uiścić w ten sam sposób, co opłatę za postój. Według firmy, która zamontowała urządzenie, to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce.