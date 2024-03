Przegląd prasy z Brzeska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.03.2024

Pamiętacie pierwszy McDonald's w Tarnowie? Jak wyglądał poprzedni budynek teatru, kino Krakus, Burek i Kapłanówka, tarnowski Rynek czy reprezentacyjne ulice w mieście? A może wspominacie wciąż Uniwersjadę Zimową, festiwal Bezan, wybory miss czy wydarzenia, które towarzyszyły obchodom święta miasta? Wydaje się, że było to tak niedawno, a jednak, kiedy przegląda się zdjęcia wykonane w latach 90. - u schyłku XX wieku to z większości z nich wyłania się zupełnie inny Tarnów niż obecnie. Wielu budynków czy ówczesnych zakładów próżno szukać dzisiaj w scenerii miasta. Są jednak wciąż w Tarnowie ulice i miejsca, gdzie niewiele zmieniło się od tego czasu. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Tarnowa z lat 90. Pochodzą one z naszego redakcyjnego archiwum, a także ze strony Nostalgikon.pl, użyczone przez stowarzyszenie Miasta w Internecie (realizator projektu Cyfrowy Most Pokoleń). Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.