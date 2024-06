Przegląd prasy z Brzeska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.06.2024

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni opublikowało nową taryfę opłat, jaka wejdzie w życie z dniem 1 lipca. Ceny za wodę oraz odbiór i zagospodarowanie ścieków wzrosną w porównaniu do dotychczasowych stawek.

W wakacje nie można się nudzić. Dlatego jeśli nie masz planów i nie wiesz co zrobić z wolnym czasem, przygotowaliśmy listę małopolskich parków rozrywki i aquaparków. Dobrą informacją jest to, że stworzone są one nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Sprawdź nasze zestawienie, dowiedz się, ile kosztuje bilet wstępu oraz jakie są godziny otwarcia.

Małżeństwo z Krzeczowa opiekowało się dwiema córkami w wieku 5 lat, mając po 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dziewczynki musiały trafić pod opiekę osoby bliskiej. Rodzicom grozi teraz surowa kara.